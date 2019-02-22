На Харківщині медпрепарати для лікарень закуповували за корупційною схемою

Правоохоронці Харківської області викрили корупційну схему придбання лікарських засобів для закладів охорони здоров’я.

Зазначається, що співробітники Управління захисту економіки в Харківській області та обласної прокуратури викрили корупційну схему визначення переможців під час проведення публічних закупівель лікарських засобів та медичних препаратів для закладів охорони здоров’я різних областей України.

«Під час моніторингу публічних закупівель правоохоронці виявили, що за результатами проведення тендерів на закупівлю медтоварів переможцями завжди стають одній ті ж самі суб’єкти господарювання. Крім того, вартість, яку вони пропонують значно вища від пропозицій інших учасників та від загальних цін на ринку в даній сфері», – йдеться у повідомленні. За зібраними оперативниками УЗЕ матеріалами слідчі прокуратури відкрили кримінальне провадження.

У подальшому під час слідства було встановлено, що група компаній, в яку входять декілька пов’язаних між собою підприємств, що займаються оптовою торгівлею лікарськими товарами, стають переможцями публічних закупівель не тільки на території Харківської області, але і в інших регіонах країни.

«Для одержання перемог на конкурсних торгах із закупівлі для медичних закладів лікарських засобів та препаратів, представники аптек звернулися із пропозицією до посадових осіб комунальних та державних закладів охорони здоров’я. У разі саме їх перемоги у тендерах, останні отримають від 5 до 25% «відкату» від загальної суми договору», – повідомили в поліції.

Окрім того, було задокументовано і спосіб передачі «відкатів». Свою частину посадовці медичних закладів щомісяця отримували одразу після перерахування на рахунки групи компаній бюджетних коштів за поставлені лікарські засоби. Останні отримували «винагороду» на власні карткові рахунки або безпосередньо «в руки». Щомісяця лікарі одержували понад 4 млн грн неправомірної вигоди.

Разом з тим було встановлено, що підприємствами групи компаній на всій території України реалізують бюджетним установам лікарські засоби та інші медпрепарати за завищеними цінами більш ніж на 40%.

На підставі ухвали суду оперативники Управління захисту економіки в Харківській області Національної поліції та слідчі прокуратури Харківської області провели низку обшуків за місцем мешкання фігурантів, в офісах комерційних структур та лікарнях.

В ході обшуків було вилучено понад 2,8 млн грн та $30 тис., у тому числі підписані конверти з коштами, які призначалися для передачі у якості «відкатів» посадовцям медзакладів. Також було виявлено підтверджуючі документи про перерахування неправомірної вигоди за попередні перемоги у тендерах, «чорнові» записи та інші документи та речі, що мають значення для встановлення усіх обставин вчинення злочину.

Наразі двом особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу (“пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі”), а саме директору підприємства групи компаній та менеджеру, що надавали службовим особам закладів охорони здоров’я неправомірну вигоду.

Оперативники та слідчі продовжують заходи щодо встановлення кола осіб, які причетні до вчинення даного злочину, а також перевіряють підозрюваних на причетність до вчинення інших фактів протиправної діяльності.