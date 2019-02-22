Соцзабез з ракетами

Президент сказав те, що йому радили сказати. Йому, напевно, говорили про зростання невдоволення нищающего населення, про обурення свавіллям і байдужістю чиновників, про запит на справедливість і повага, писали правильний для PR текст: «Людей, крім того, не обдуриш. Вони гостро відчувають лицемірство, неповага до себе і будь-яку несправедливість. Їх мало цікавить бюрократична тяганина, паперова плинність. Для людей важливо, що реально зроблено і як це покращує їх життя, життя їх сімей. І не колись, а зараз. Ми не повинні повторювати помилок минулих десятиліть і чекати пришестя комунізму. Потрібно зараз міняти ситуацію на краще».

Однак на цьому — все. І проблема не в тому, що у держави в нинішній ситуації недостатньо ресурсів для того, щоб запропонувати людям більше, ніж було запропоновано в посланні.

По-перше, економічна і соціальна політика держави останнього часу стратегічно спрямована на віджимання коштів у населення, а не на вирішення системних проблем, що відтворюють злидні і безлади. Найяскравіший приклад — підвищення пенсійного віку. Пенсія у пострадянський час сприймалася не як забезпечення старості після повноцінного трудового життя, а як виплата державою певного боргу людям. Цю обов’язок держава виконувала навіть у 1990-ті, а тепер відмовився.

П’ять кроків назад, маленький крок вперед. Однією рукою відбирають, інший трохи дають і знову відбирають — через податки, ціни, тарифи, ЖКГ, внески, платежі… Плюс ще й гонка озброєнь, одного разу вже обанкротившая нашу країну, а тепер знову стискає горло.

По-друге, політичний курс влади в останні п’ять років абсолютно блокує можливість модернізації економіки, яка необхідна для суттєвого підвищення якості життя людей. Це не кажучи вже про санкції, які завдають громадянам Росії прямий і все більш відчутний збиток. До речі, повага — це також те, що потрібно забезпечувати через інститути і стратегічне цілепокладання, а не просто слово, доповнене точковим фінансуванням. Але путінська держава здатне тільки на такі рішення, політика залишається незмінною.

Загалом, про все, про що його просили, президент сказав: про волонтерів, хоспісах, науці, освіті, охороні здоров’я, школах і яслах. Це стало результатом так званого суспільного тиску, а точніше — нескінченних прохань про допомогу, чолобитних президенту, публікацій в пресі на тлі повідомлень про зменшуваному рейтингу довіри.

Однак стихійне, розрізнене неполітичну тиск породило простий і недорогий відповідь — подачки «доброго пана». Політичний курс залишиться незмінним: як і раніше, він буде будуватися навколо групи олігархів, неадекватних зовнішньополітичних амбіцій і гонки озброєнь.

Люди це розуміють. І сам доповідач розуміє, що люди розуміють. Вся процедура послання перетворена в порожню формальність. Путін вважає, що номер і відбув на час всіх задовольнив. А люди, як і раніше, будуть прагнути влаштувати своє життя подалі від держави і будуть покладатися тільки на себе. Прірва між владою і народом буде розширюватися, недовіра наростати. Так країна розвалилася в 1991 році.