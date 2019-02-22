Дослідження: Більше половини росіян економлять на їжі та розвагах

64% росіян у четвертому кварталі 2018 року зменшили витрати на одяг та розваги. Про це повідомляє РБК з посиланням на презентацію Nielsen про динаміку ринку товарів повсякденного попиту (FMCG).

Більше 55% респондентів стали віддавати перевагу більш дешевим маркам, 40% економити на їжі поза домом, а 38% перестали оновлювати побутову техніку.

Що стосується розваг, в минулому році кінотеатри відвідали 200,3 млн глядачів, а в 2017-му — 213,5 млн. Сукупний обсяг касових зборів зменшився на 6,2% — до 50,3 млрд рублів.

Крім того, дослідники спостерігають тенденцію на здоровий спосіб життя — 67% намагаються їсти більше натуральних і свіжих продуктів, скоротивши споживання жирів і цукру (на 53 і 65% відповідно).

Раніше Росстат повідомляв, що реальні розташовувані грошові доходи росіян (доходи з відрахуванням обов’язкових платежів, скориговані на індекс споживчих цін), за попередніми даними, в січні 2019 року порівняно з січнем 2018 знизилися на 1,3%. Таким чином, падіння реальних доходів росіян триває шостий рік поспіль.