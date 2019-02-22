Справа на мільйони гривень: в Харкові розкрили масштабну схему підкупу медпрацівників

Силовики викрили міжрегіональну корупційну схему підкупу медпрацівників, подтасовывавших тендерну документацію.

Представники харківських оптових фармацевтичних компаній, з метою виграшу в тендері, підкуповували керівництво медустанов. Чиновники за “відкат” допускали до конкурсу тільки дві компанії, пов’язані між собою. З кожного тендеру медпрацівники отримували від 5 до 25% від суми контракту. Про це 21 лютого повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.

Сьогодні відомо про двох виграні тендери на постачання медпрепаратів в установи Запоріжжя на загальну суму близько 3 мільйонів гривень. У прокуратурі зазначають, що сума перерахованих коштів особисто медпрацівникам склала близько 300 тисяч гривень.

Справа на мільйони гривень у Харкові розкрили масштабну схему підкупу медпрацівників. Фото: Прокуратура

За даними слідства, прокуратура затвердила підозри 26-річному менеджеру і 34-річної директору двох приватних підприємств, що постачають ліки у комунальні та державні установи охорони здоров’я за завищеною вартістю. Підозрюваним інкримінується пропозицію і надання неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб, посадовій особі за вчинення ним в інтересах тих, хто надає таку вигоду, дій з використанням нею службових положення, вчинені повторно (ч. 3 ст. 369 КК України), — зазначили у відомстві.

Справа на мільйони гривень у Харкові розкрили масштабну схему підкупу медпрацівників. Фото Прокуратура

Силовики також перевіряють причетність цих фармкомпаній до підтасовуванні результатів тендерів ще в десятці медичних закладів у Харківській, Сумській, Луганській, Донецькій областях.

Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини справи і особи, причетні до скоєння злочинів.

Справа на мільйони гривень у Харкові розкрили масштабну схему підкупу медпрацівників. Фото Прокуратура