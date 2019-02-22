Депутати від “Батьківщини” підозрюють у змові заради наживи

Харківське відділення Антимонопольного комітету підозрює місцевого депутата від фракції “Батьківщина” Сергія Скрипнікова в змові при проведенні закупівель для харківських дітей.

Так, ФОП Скрипніков С. В. та ФОП Церахто А. Д. звинувачуються в змові при проведенні відкритих закупівель, проведених відділом освіти Шевченківської РДА та Шевченківської центральної районної лікарні більше ніж на 1 мільйон гривень. Про тендері стало відомо зі звіту, який розміщений на порталі системи електронних закупівель “Прозорро”.

Мова йде про капітальний ремонт частини приміщення Шевченківського ліцею Шевченківської районної ради для створення інклюзивного ресурсного центру. Тобто, по суті, про заробляння грошей на хворих дітях.

Як встановили в ХАЦ, по-перше, обидва бізнесмени виявилися пов’язаними особами, надали ідентичні документи, заявили один номер телефону при подачі тендерної документації, що може свідчити про змову.

По-друге, в укладеному ними договорі завищення цін по окремих позиціях становила від 200% до 1000%. Що, по суті, означає не тільки змова при проведенні закупівель, але і незаконне заволодіння державними коштами. Незважаючи на цей факт, кримінальне провадження по факту змови поки не розпочато.

Особливо цікаво при цьому відзначити, що Скрипніков С. Ф. є місцевим депутатом Дворічанського району від “Батьківщини” і позиціонує себе як активного борця за права людей.