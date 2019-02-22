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Ryanair і Wizzair крупно оштрафували: названа причина

22.02.2019

Ryanair и Wizzair крупно оштрафовали: названа причинаКомпанії оштрафували в Італії.

Італійський антимонопольний комітет постановив, що авіаперевізники Ryanair і Wizzair повинні сплатити штраф у розмірі 3 і 1 млн євро відповідно за введення нових правил перевезення ручної поклажі.

“Ручна поклажа є важливим елементом обслуговування повітряного транспорту, і її перевезення повинна бути дозволена без додаткових витрат”, – йдеться в заяві італійського антимонопольного комітету.

Італійський регулятор визнав, що введені з 1 листопада 2018 року правила щодо багажу є неправильною торговельною практикою, вводить клієнтів в оману про ціну квитка.

“Запит на додаткову оплату невід’ємних елементів повітряного транспорту, таких як ручна поклажа, дає хибне уявлення про реальну ціну на квитки і вводить в оману споживача”, – заявляв раніше антимонопольний комітет.

Нова політика компаній передбачає, що пасажири, які не купили пріоритетну посадку, зможуть взяти на борт тільки невеликий предмет з габаритами до 40х30х20см.

“Звідси і обман для споживачів, оскільки ціна, яка підлягає оплаті в кінці процесу бронювання, майже завжди вище, ніж тариф, поданий на початку процесу”.

Регулятор вимагає, щоб компанії виконали його рішення протягом 60 днів.

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