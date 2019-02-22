У Туреччині наказали заарештувати майже 300 військових

Мова про державний переворот.



Турецькі власті наказали заарештувати 295 військовослужбовців за звинуваченням у зв’язках з мережею мусульманського священнослужителя Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара вважає організатором спроби державного перевороту 2016 року.

Серед тих, на кого виданий ордер на арешт, три полковника, вісім майорів і 10 лейтенантів, причому близько половини підозрюваних перебували в армії, а решта – в інших родах військ, включаючи військово-морський флот і військово-повітряні сили.

Прокуратура заявила, що поліція почала одночасні операції з арешту сьогодні в годину ночі за місцевим часом після розслідування телефонних дзвінків між підозрюваними. На даний момент невідомо, скільки підозрюваних було затримано.

Після невдалого путчу 77 000 чоловік були укладені у в’язниці в очікуванні суду, а масові арешти в Туреччині відбуваються регулярно. Влади усунули отдолжностей або звільнили 150 000 державних службовців і військовослужбовців.

Західні союзники Туреччини піддали критиці репресії, звинувативши Ердогана у використанні путчу як привід для придушення інакомислення. Турецькі власті заявляють, що ці заходи необхідні для боротьби з загрозами національній безпеці.