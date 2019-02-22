У Ярославлі з дівчинки без очі і з раком в ремісії зняли інвалідність

У Ярославлі медичні чиновники позбавили статусу дитини інвалідності, незважаючи на те, що вона позбулася ока з-за онкологічного захворювання і потребує постійного нагляду лікарів з-за ризику повернення хвороби.

Як розповів Regnum батько 11-річної дівчинки Андрій Курацапов, у 2011 році у дитини виявили молекулярну ретинобластому в 3 стадії. Її на свої гроші батьки лікували в Ізраїлі. Там лікарі змогли зупинити хворобу, але для цього довелося видалити уражене око.

Після цього дитині в Росії була призначена інвалідність і батьки отримували від держави підтримку на загальну суму 15 тис. рублів. Але наприкінці минулого року держекспертиза не встановила інвалідності і статус був знятий.

«Вони сказали, що зір у неї гарний, вона бачить і одним оком. А за основним діагнозом — онкологічному — спостерігається стійка ремісія. Тобто вона одужала. Однак це підлітковий вік, коли відбувається гормональна перебудова організму, і ризик рецидиву онкозахворювань дуже високий. Це підтверджують лікарі-онкологи», — розповів Андрій Курацапов.

Сім’я продовжує лікувати дитину за свій рахунок: два рази на рік батьки возять дівчинку в Ізраїль для профілактики і корекції очного протеза. В таких умовах допомога від держави, навіть в 15 тис. рублів була батькам дуже корисна.

«Зараз ситуація така, що дитину визнають інвалідом, коли він у такому стані, що тільки краше в труну кладуть. Категорія „дитина-інвалід“ встановлюється при наявності незворотності дефектів, змін, порушень. Тобто якщо дитиною не займатися, то він буде стійкий інвалід. Всі все розуміють, але нічого не можуть зробити. Прикро, що по телевізору ми бачимо історії, як президент розпоряджається допомогти якійсь хворій дитині, і влада робить все, а до тебе ставлення зовсім інше. І коли ти сам займаєшся дитиною, борешся за нього, досягнеш результатів, держава відмовляється від підтримки», — розказав Андрій Курацапов.

Він навіть не просить залишити інвалідність довічно — хоча б до 18 років. Результати медико-соціальної експертизи батько вже оскаржив в Міністерстві праці, а тепер планує написати звернення в адміністрацію президента.