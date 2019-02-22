КВУ: партії витратили на рекламу перед виборами майже 150 млн грн

Протягом жовтня-грудня 2018 року парламентські політичні партії витратили на оплату рекламних матеріалів 147 млн гривень. Окремі політичні сили сплатили рекламу за гроші, отримані з держбюджету.

Найбільше, за даними КВУ, “направили на пропагандистську діяльність партії” Батьківщина “,” Радикальна партія “і” Народний Фронт “.

Так, ВО “Батьківщина” витратила в жовтні-грудні на рекламну діяльність 57 млн гривень. З них 45 млн було направлено на рекламу по телебаченню. Більшість коштів отримали ТОВ “Старлайт Бренд Контент” і ТОВ “Глобал Медіа Груп”. Гроші перераховані в якості оплати за розміщення реклами на телебаченні. Ще 11 млн було витрачено на зовнішню рекламу (білборди, сітілайти).

“Радикальна партія” витратила на пропагандистську діяльність 46 млн. З них 28 млн – на рекламу по ТБ, 14 млн – на зовнішню рекламу, 3 млн – на розміщення реклами в друкованих ЗМІ.

“Народний Фронт” направив на пропагандистську діяльність 31 млн. Більше всього витрачено на рекламу по телебаченню – 17 млн. Гроші отримали ТОВ “Медіа Партнерство Баїнг”, ТОВ “Глобал Медіа Груп”, ТОВ “Старлайт Бренд Контент”. Експерти пов’язують діяльність зазначених компаній з телеканалами ICTV, СТБ, Новий канал та іншими. Кошти перераховані в якості оплати за розміщення рекламних матеріалів на телебаченні”. “Народний Фронт” заплатив за рекламу грошима, отриманими з держбюджету України.

Щодо витрат інших партій, то “Самопоміч” за жовтень-грудень витратила на пропагандистську діяльність 8 млн гривень, БПП – 3 млн, “Опозиційний блок” – 0 гривень. “Самопоміч” і БПП, як і “Народний Фронт”, використали для оплати реклами переважно бюджетні кошти. При цьому БПП і Опоблок проводили активні кампанії зовнішньої реклами, проте, ймовірно, вона оплачувалася припартийными громадськими організаціями і витрати на неї не відображені у звітах партій.

Загалом шість парламентських партій за період жовтня-грудня витратили на діяльність 290 млн. Таким чином, на рекламу було витрачено кожну другу гривню (147 млн. з 290 млн.).