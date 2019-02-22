У Грузії проголосували за визнання “режиму Саакашвілі” злочинним

Голосування провели у парламенті.



Парламент Грузії проголосував проти прийняття резолюції про оголошення “режиму” екс-президента Михайла Саакашвілі злочинним.

Резолюцію внесли до парламенту депутати від опозиційної партії “Альянс патріотів Грузії”. У ній говориться, що “злочинний авторитарний режим Саакашвілі шляхом фальсифікації виборів узурпував законодавчу і виконавчу владу в Грузії”. Автори вважають, що “режим Саакашвілі підпорядкував собі судову систему, яка засудила, визнавши винними, більше 8% населення, що зазнали в тюрмах тортурам і нелюдського відношення”.

У резолюції наголошується, що в період президентства Саакашвілі в місцях позбавлення волі перебували 190 політичних в’язнів.

Саакашвілі прийшов до влади в результаті мітингів опозиції в 2004 році, після чого в 2007 прийняв добровільне рішення піти у відставку після масових протестів у Тбілісі. У 2008 році він знову став президентом, але у 2013 залишив Грузію, не чекаючи закінчення президентського терміну, заявивши, що його партія, яка програла на чергових парламентських виборах, переходить в опозицію. Його блок “Єдиний національний рух” входить в об’єднання опозиційних партій “Сила в єдності”.