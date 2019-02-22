Арестович: Оскільки у більшості людей мізків немає, Зеленський на першому місці в рейтингу

Свіжі соціологічні рейтинги підтверджують те, що комік Володимир Зеленський користується підтримкою переважної кількості українців, причому в абсолютно різних куточках нашої країни.

Зеленського підтримують як на сході, так і на заході. Політичний експерт Олексій Арестович пояснює це тим, що в Україні просто багато безглуздих людей, які не хочуть навіть поміркувати логічно, а ще для них політика – це, свого роду, шоу, безкоштовне кіно, привід для жартів і анекдотів.

На думку експерта, політтехнологи, які стоять за Зеленським дуже грамотно все розрахували. Ще три роки тому ніхто й подумати не міг, навіщо виходить на екрани серіал «Слуга народу», у всіх була думка, що це свого роду чергова пародія талановитого актора на наших політиків, але, виявилося, що актор не просто почав пародіювати і висміювати наших політиків, він поступово почав себе пропонувати замість них і це спрацювало. Люди всерйоз повірили в те, що Зеленський може не змивати грим, не знімати піджак з краваткою і в реальному житті стати президентом України.

Арестович відверто вважає тих, хто підтримує Зеленського людьми, які не вміють думати, а живуть емоціями. Політолог зазначає, що він не готовий з точністю на 100% давати свій прогноз, що буде з Україною, якщо ми виберемо Зеленського президентом, але точно можна сказати одне – клан Коломойського отримає величезний «шматок пирога» і практично безмежний вплив на державні інститути в Україні.