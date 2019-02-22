Білорусь продає Україні вугілля з шахт окупованого Донбасу

У 2018 році Білорусь експортувала в Україну кам’яного вугілля на 50,36 мільйона доларів, що в 798 разів більше, ніж у 2017 році.

Обсяги експорту антрациту з Білорусі в Україну за рік зросли в 307 разів і склали 8,82 мільйона доларів.

При цьому в даних українського Держстату імпорт вугілля з Білорусі не відображено взагалі.

Відзначається, що покладів вугілля в Білорусі мало, і представлені вони в основному бурим вугіллям. Антрациту в Білорусі немає взагалі. Отже, єдиним джерелом цього вугілля могла стати тільки його придбання в інших країнах.

Журналісти відзначають, що новим способом поставки вугілля з окупованого Донбасу державна компанія зацікавилася після того, як в 2016 році потрапила у скандал через купівлю вугілля у бойовиків.

У компанії Ахметова журналістам повідомили, що вугілля з Білорусі не купують.

Крім України, більше всього Білорусь продавала кам’яного вугілля в країни СНД і в Литву. Антрацит Білорусь найбільше продавала в СНД і країни ЄС, зокрема в Польщі.