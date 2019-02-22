У Німеччині конфіскували будівлі по справі “Російської пральні”

Операція тривала три дні.



У Німеччині правоохоронці конфіскували майно на 50 млн євро у справі про одного з найбільших схем відмивання грошей з Росії, так званої “Російської пральні”.

Протягом триденної операції поліцейські конфіскували в баварських містах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Інні й гессенском Швальбахе чотири будівлі, а також арештували рахунки, на яких загалом перебувало майже 8 мільйонів євро.

В цілому, сума конфіскованого склала близько 50 мільйонів євро.

Комерційна нерухомість і фінанси, заарештовані поліцією в Німеччині, безпосередньо пов’язані з системою відмивання грошей, має різні назви: “Ландромат”, “Російська пральня”, “Молдавська схема”.

З допомогою схеми з Росії були виведені колосальні суми – не менше 22 мільярдів доларів тільки за три роки, з 2011 по 2014 роки. Імовірно, це найбільша в історії операція по відмиванню грошей.

Це перший гучний удар у Західній Європі з “Руської пральні”, про яку відомо з 2014 року, коли про шахрайську схему розповіли журналісти Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).

У прокуратурі визнають, що доповідь OCCRP, опублікований в 2014 році, зіграв важливу роль у роботі слідства. Хоча слідство в Німеччині почалося на рік раніше журналістських публікацій, але до того моменту поліції вдалося встановити лише сам факт відмивання грошей, але не простежити всю схему аж до Росії.

Схема наймасштабнішого з відомих виведення грошей з Росії виглядала так: шахраї отримували фіктивні рішення молдавської суду щодо стягнення з підставних російських фірм-одноденок боргів на багатомільйонні суми.

Гроші у компаній, що існували тільки на папері, “дивним” чином знаходилися і вирушали фірмам-кредиторам у Великобританії або в офшорах.

“Молдавської” схему назвали тому, що більша частина коштів була виведена з допомогою молдавського банку Moldindconbank. Ще частина була відправлена далі, латвійський Trasta Komercbanka, звідки надійшла, зокрема, в Німеччину, через німецькі Deutsche Bank і Commerzbank. Потрапивши в юрисдикцію ЄС, гроші вважалися “відмитими”.

Про походження мільярдів і те, хто стоїть за цими грошима, відомо досі небагато.

Серед великих бенефіціарів “пральні” OCCRP виявив російських “королів держзамовлення” Олексія Крапівіна і Валерія Маркелова. За даними OCCRP, пов’язаний з ними холдинг “Група компаній 1520” є найбільшим підрядником РЖД.

Виконавчий директор OCCRP Паул Ради заявив, що залучені до розслідування журналісти після публікації постраждали від наданої на них тиску. Не називаючи імен, Ради повідомив, що колегам довелося змінити країну проживання.

Ради передбачає, що справжній розмах відмивання грошей в рази більше і слідству вдалося побачити лише верхівку айсберга.