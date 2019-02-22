Влада атакує: чому малий бізнес примусять до трудових відносин

Ініціатива Мінсоцполітики взяти під трудовий контроль нелегальних працівників і фізосіб-підприємців виявилася суперечливою. З одного боку, влада хоче зробити неможливою податкову оптимізацію, щоб змусити бізнес сплачувати більше податків, з іншого – нові правила вдарять майже по всіх «спрощенцям» і змусять бізнес створювати нові схеми.

Мир, праця, березень

Запропоновано прописати в Кзпп сім критеріїв трудових відносин. Причому в кожному конкретному випадку відносин між замовником і виконавцем досить збігу всього за трьома критеріями. Якщо це сталося, то замовник робіт і послуг визнається роботодавцем, а виконавець (наприклад, фізособа-підприємець) – найманим працівником з обов’язковим наступним зарахуванням в штат і роботою за трудовим, а не цивільно-правовим договором.

До таких критеріїв, зокрема, відноситься періодична (два і більше разів) виплата особі винагороди за виконану роботу або надані послуги. Це винагорода є єдиним джерелом доходу фізособи або становить від 75% і вище його доходу протягом шести календарних місяців. Відносини можуть порахувати трудовими, якщо фізособа особисто виконує роботу за конкретною кваліфікацією, професією, посадою, за дорученням та під контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи. А також якщо виконання робіт відбувається на робочому місці, наданому замовником, при наданні їм засобів виробництва (обладнання, інструментів, матеріалів, сировини), і якщо дотримуються правила внутрішнього трудового розпорядку: графік роботи і відпочинку. Плюс мова може йти про роботу, ідентичною тій, яку виконують штатні співробітники компанії.

Законопроект передбачає, що особа, яка працює на замовника, але вважає свої відносини трудовими, а значить, мають всі «бонуси» за Кзпп у вигляді відпусток і лікарняних, має поскаржитися в Держслужбу праці. Після цього Держслужба вийде на перевірку і якщо виявить трудові відносини, то оштрафує роботодавця за кожного неоформленого працівника на 30 мінімальних заробітних плат (125,19 тис. грн), а потім змусить його укласти трудовий договір (або контракт) з особою, яка подала скаргу.

При цьому встановлюється презумпція винності: якщо замовник робіт та послуг оскаржить рішення Держслужби в суді, то саме він повинен доводити відсутність трудових відносин, а не Держслужба повинна буде доводити їх наявність.

Законопроект-страшилка

Основна мета законопроекту не в тому, щоб допомогти особі, яка працює нелегально (отримує зарплату «в конверті») або легально (ФОП), змусити компанію почати надавати йому відпустку або платити за понаднормові роботи, а в тому, щоб збільшити податкові надходження.

Зараз замовник послуг може за договором закупити їх у фізособи-підприємця (ФОП), віднісши вартість послуг на валові витрати. ФОП з отриманої суми сплачує єдиний податок щомісяця 20% від мінімальної зарплати (зараз це 834,6 грн) у єдинника другої групи або 5% від зароблених грошей у ФОП третьої групи, а також єдиний соціальний внесок – 22% від МЗП (918,06) в місяць для другої-третьої груп спрощенців.

В разі трудового найму компанія зобов’язана сплатити єдиний соціальний внесок (ЄВС) в розмірі 22% від нарахованого до виплати доходу, а одержувач доходу з цієї суми повинен заплатити ПДФО (18%) і військовий збір (1,5%). «Насправді цей проект є цілком логічним продовженням давно задекларованої боротьби Мінсоцполітики та інших держорганів з неоформленим працевлаштуванням, частиною якої є інспекційні перевірки Держслужби праці. Проект спрямований на боротьбу з підміною понять, коли під маскою ФОП та цивільно-правового договору про надання послуг і виконання робіт ховаються фактичні трудові відносини. Мета таких схем зрозуміла – «оптимізація» оподаткування та запобігання всіх обмежень, які передбачає трудове законодавство: складна процедура звільнення за рішенням роботодавця, системи пільг і гарантій для працівника і т. д.», – вважає старший юрист CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Наталія Наконечна.

У той же час юристи радять поки не робити категоричних висновків про введення заборони на роботу бізнесу з ФОП. «Запропонований Мінсоцполітики проект змін до Кодексу законів про працю в першу чергу дає чітке розуміння, які саме елементи співпраці з ФОП можуть розглядатися як ознаки трудових відносин», – пояснює радник KPMG Law Ukraine Олександр Руденко.

Молодший юрист ЮФ «Кушнір, Яким’як та Партнери» Орест Бумба зазначає, що законопроект не містить прямої заборони на надання послуг або виконання робіт фізособами-підприємцями на підставі цивільно-правових договорів. «При належному оформленні цивільно-правових відносин з урахуванням запропонованих ознак трудових відносин можливість співпраці за договором з ФОП залишається. Не завжди цивільно-правові відносини, навіть якщо містять певні ознаки трудових, пропоновані законопроектом, є за своєю природою трудовими», – вважає він.

Зараз в законодавстві немає чітко визначених відмінностей між трудовими і цивільно-правовими відносинами. Але якщо в цивільно-правовому договорі прописані положення, які визначені в Кодексі законів про працю – з прямим відсиланням до них або без, це є індикатором трудових відносин сторін. Старший юрист АТ «PwC Legal Україна» Олена Чорна каже, що такими індикаторами є, наприклад, обов’язок виконавця дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, обов’язок нанимающей боку оплачувати відпустки і відрядження виконавця, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання обов’язків згідно з нормами трудового законодавства.

«На практиці приймаючи рішення про те, чи можна перекваліфікувати цивільно-правові відносини (компанії. – Ред.) з ФОП в трудові суди (при нинішньому законодавстві. – Ред.) часто порівнюють перелік обов’язків, прописаних у цивільно-правовому договорі з ФОП, з посадовою інструкцією, а гонорар ФОП – із зарплатою штатного працівника за умови виконання аналогічних функцій», – пояснила Олена Чорна.

Аналіз останньої судової практики, за словами Олександра Руденко, свідчить про те, що в першу чергу уповноважені органи звертають увагу на характер робіт і послуг. «Якщо оплата залежить від конкретного документально-зафіксованого результату, наприклад, виробленого товару або одиничної наданої послуги, визнати такі відносини трудовими буде важче», – погоджується з колегою юрист-аналітик МЮФ Kinstellar Олексій Бурчевский.

Це дозволяє програмістам, які працюють над виробництвом конкретного комп’ютерного коду, відносно вільно працювати як ФОП. «Якщо оплачується робочий час, тобто сам процес виробництва товару або надання послуги, наприклад, робота в кол-центрі, то, швидше за все, такі відносини визнають трудовими і замовника-роботодавця чекає штраф. Також дуже важливий факт, хто володіє робочими місцями, на яких здійснюється діяльність. Саме тому багато ФОП-айтішники орендують робочі станції у своїх замовників», – пояснює Олексій Бурчевский. Олександр Руденко розповів, що уповноважені органи звертають увагу на тривалість співпраці з ФОП, схожість виконуваних робіт і надаваних послуг з обов’язками штатних співробітників, підпорядкування ФОП правилами внутрішнього трудового розпорядку та інших правил компанії-замовника.

Якщо ж чіткі критерії розмежування комерційних і трудових відносин будуть встановлені Кзпп запропонованим законопроектом, судам стане ще простіше визначати характер взаємовідносин сторін, а значить, і рівень податкового навантаження. «Це дозволить компаніям критично оцінити власну структуру взаємодії з ФОП та її відповідність запропонованим критеріям, а також підготуватися до запланованих перевірок Держслужби праці», – говорить Олександр Руденко.

Роботодавець за все заплатить

Опитані юристи визнають: якщо Держслужба праці під час перевірки компанії виявить незадекларовані трудові відносини, то покарають компанію – замовника робіт та послуг, тобто роботодавця. «У разі незгоди компанії із застосуванням до неї санкцій вона має право оскаржити їх у суді, який буде оцінювати обґрунтованість аргументів як Держслужби праці, так і компанії», – вважає Олександр Руденко.

Олексій Бурчевский зазначає, що документування порушень є слабкою стороною діяльності інспекторів праці навіть зараз. «Вони можуть знайти будь-які три з семи критеріїв, але правильно задокументувати можна далеко не все. Насамперед на підставі безвиїзних документальних перевірок податкова буде визначати підприємства, постійно перераховують однакові суми коштів на рахунку одних і тих же ФОП. Після цього можна чекати візитів перевіряючих безпосередньо на підприємство. Але зазвичай встановити характер взаємовідносин між замовником та ФОП можна лише у разі отримання пояснень саме приватних підприємців», – пояснює Олексій Бурчевский. Він радить компанії найняти юриста і підготувати працівників, оформлених як ФОП, до такого спілкування з держорганами. «Найчастіше ФОП самі не зацікавлені в переході на трудовий договір, тому з задоволенням дадуть правильні пояснення, сильно ускладнено роботу інспектора», – пояснює юрист.

До того ж ініційована Мінсоцполітики схема породжує масу можливостей для корупції, адже штрафи великі, а їх застосування може бути виборчим. Орест Бумба вважає, що запропоновані ознаки наявності трудових відносин є оціночними і досить розмитими, а сам законопроект надає Держслужбі праці дискреційні повноваження щодо прийняття рішень за наявності або відсутності факту трудових відносин. «Оценочность ознак трудових відносин і надмірні повноваження Держслужби праці складуть корупційні ризики при проведенні інспекційних відвідувань та невиїзних інспекцій. Однак прийти до остаточного висновку можна тільки після появи практики застосування цих норм. Також, у разі прийняття закону, все буде залежати від того, якою буде судова практика по оскарженню рішень Держслужби праці, яка буде досить великою», – розповідає Орест Бумба.

Керуючий партнер ЮК Primelex Олександр Хацкевич припускає, що багато замовників зміняться і будуть обережно ставитися до роботи з ФОП, які мають очевидні збіг за трьома критеріями і більше. Такими «очевидними» критеріями він вважає періодичну виплату грошової винагороди за роботу, виконувану в інтересах іншої сторони за конкретною кваліфікацією, дорученням та під контролем замовника, якщо така винагорода є єдиним джерелом доходу особи або перевищує 75% його доходу за останні півроку. «Вищеперелічені факти буде легко встановити на підставі даних податкової звітності як замовника, так і ФОП. Що стосується інших критеріїв, то перевіряючому, при наявності особистої зацікавленості, буде легко закрити на них очі. Наприклад, надає дане ФОП послуги замовнику на робочому місці з дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку? В даному випадку легко «не помітити» певна особа на його робочому місці», – говорить Олександр Хацкевич.

Постріл вхолосту

Юристи вважають, що ініціатива Мінсоцполітики, якщо її підтримає парламент, змусить бізнес вибудувати нові відносини, які не можна буде визнати «трудовими». «Частина бізнесів, які працюють з ФОП, серйозно задумається про переведення своїх команд в іншу юрисдикцію. Але багато ускладнять корпоративну структуру настільки, що встановити особу, в інтересах якої ФОП надає свої послуги, буде практично неможливо», – пояснює Олексій Бурчевский.

Більше того, люди добровільно погоджуються на більш високу оплату при роботі як ФОП, повністю нехтуючи своїми трудовими правами і навряд чи захочуть замінити високі доходи на низькі (з урахуванням сплати підвищених податків), але з відпускними і лікарняними виплатами і теоретично пенсією вище мінімальної. «При цьому вони часто вкладають одержані гроші в нерухомість, акції, криптовалюту та інші активи, які допоможуть їм у майбутньому компенсувати мізерні державні пенсії. Реально вивести доходи ФОП з тіні можна або подальшим зниженням податкового навантаження на заробітну плату, або адміністративними перешкодами роботи для ФОП. Перший шлях неприйнятний для уряду, другий – для малого і середнього бізнесу», – вважає Олексій Бурчевский. Реформа зниження ЄСВ була проведена в 2016 році, коли ставка знизилася з середнього рівня у 38% до 22%.

На думку Олександра Хацкевича, прийняття законопроекту може призвести до відходу в тінь окремих категорій фахівців, які часто надають послуги віддалено і, у разі відсутності договору, довести факт наявності будь-яких відносин, трудових або цивільно-правових, буде фактично неможливо. «Але в той же час ситуація для представників малого бізнесу може значно ускладнитися, а іноді і стати патовою. Справа в тому, що, дбаючи про наповнення бюджету за рахунок роботодавців, які використовували ФОП для оптимізації податкового навантаження, уряд в особі Міністерства соціальної політики забуло про приватних підприємців, для яких регулярне одержання 75% і більш його доходу протягом шести календарних місяців від одного замовника є звичайною справою. У першу чергу це стосується фахівців IT-сфери, які можуть працювати над одним проектом і рік, і два. Також це відноситься і до ФОП, які почали свою діяльність і шукають нових клієнтів і джерела доходу», – пояснює Олександр Хацкевич.

Мінсоцполітики так і не провів за допомогою аналітичних даних ГФС аналіз роботи більше 1 млн українських фізосіб-підприємців, щоб виявити, в яких галузях економіки вони наносять найбільший фіскальний шкоди. Один зі співрозмовників FinClub зазначив, що це сфера торгівлі товарами, а не надання робіт і послуг. «Це та сама сіра економіка, боротьбу з якою декларує держава. Але запропонований законопроект ніяк не стосується цього сегмента приватних підприємців. У ньому немає фіскальних чеків. Всі знають, що продавці «ховають» свою готівкову виручку, але ніяких заходів по боротьбі з цим явищем не робиться. Складається враження, що оприлюднений законопроект – «вкидання» напередодні виборів, перевірка реакції суспільства», – зазначив співрозмовник.

Доцільно детально вивчити всі сегменти ринку послуг ФОП, перш ніж кардинально змінювати правила для всіх. «Для певних секторів, де схема ФОП є особливо популярною, а це насамперед IT-сектор, ми можемо взяти досвід Білорусі, де існує спеціальний податково-правовий режим парку високих технологій для створення сприятливих умов розвитку технологічного сектора», – радить Наталя Наконечна.