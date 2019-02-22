Назарбаєв відправив уряд у відставку

Глава Казахстану звинуватив уряд у неефективній роботі і збіднінні населення країни.

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв у четвер, 21 лютого, заявив, що уряд має піти у відставку із-за падіння рівня життя в країні. Про це йдеться в заяві Назарбаєва, опублікованому на його офіційному сайті.

“Вважаю, що Уряд повинен піти у відставку”, – заявив Назарбаєв, перераховуючи помилки і недоробки влади.

Він підкреслив, що доходи населення не ростуть, а частка витрат на продукти харчування в бюджетах сімей навпаки збільшується.

“В результаті формального підходу виконавчих органів частина соціально-вразливих верств населення не охоплена адресною соціальною допомогою”, – пояснив президент.

Назарбаєв відзначив, що на майбутньому з’їзді правлячої партії розглянуть, зокрема, питання покращення соціальної підтримки малозабезпечених громадян, розширення можливостей для покращення їх житлових умов і т. д.

Назарбаєв зробив заяву про відставку уряду після двох тижнів акцій протесту з-за падіння рівня життя. Протести почалися після трагедії, яка сталася в Астані 4 лютого – тоді в приватному будинку вночі живцем згоріли п’ятеро маленьких дітей, як зазначає Радіо Азаттик. Їхні батьки були на роботі.

Як відомо, Казахстан є унітарною державою з президентською формою правління. Уряд призначається президентом і у всій своїй діяльності відповідальний перед ним.