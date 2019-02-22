У Румунії через обвалення моста закрили в’їзд до Молдови

Висота мосту 15 метрів.



Поблизу румунського міста Плоєшті обвалилася частина пішохідного мосту і впав на залізничні колії, заблокувавши на кілька годин сполучення між Бухарестом і Молдовою. Про це повідомляє Romania TV.

Міст висотою 15 метрів, обвалився в п’ятницю вранці.

В результаті інциденту ніхто не постраждав, проте в цей час були зупинені 4 пасажирських потяги.

Повідомляється, що на ліквідацію наслідків аварії знадобилося близько трьох годин, після чого рух потягів відновили.

Телеканал нагадує, що рік тому в Плоєшті стався схожий інцидент, коли частина мосту впала на високовольтні лінії електропередачі. В результаті рух поїздів було заблоковано протягом кількох годин.