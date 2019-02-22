В Естонії робітники випадково врятували обледенілого вовка

Робітники врятували потопаючу собаку.



Естонські робітники побачили потопаючого собаку і поспішили їй на допомогу. Вже у ветеринарній клініці вони дізналися, що це вовк.

Робочі перебували на греблі Сінді, коли побачили напівзамерзлого “пса”. Прорвавшись через лід і діставши тварина, вони відразу повезли його в ветклініку.

Тільки там вони дізналися, що врятували вовка. У Естонської асоціації захисту тварин пояснили спокійне поведінка хижака його низьким кров’яним тиском через обмороження.

“Він був спокійний і навіть спав у мене на колінах. Коли я хотів витягнути їх, він на секунду підняв голову”, – говорить Рандо Картсепп, один з рятівників.

Після лікування вовка відпустили на свободу, надівши на нього радіомаяк на прохання Агентства навколишнього середовища.



