Експеримент, який несумісний з життям України, – Тимошенко про Зеленском

Лідер ВО “Батьківщина” Юлія Тимошенко вважає, що участь у виборах президента України шоумена Володимира Зеленського – це експеримент, який країна не переживе.

“Я за те, щоб в українців завжди була велика палітра виборів. Сьогодні ви можете в цьому бюлетені по виборах знайти всіх, хто може задовольнити ваш попит, ваше бачення. Це дуже добре. Це демократія в країні”, – вважає політик.

“Однак завжди потрібно думати про те, що Україна в 2019 році на 29 році своєї незалежності опинилася на лезі бритви. Або після президентських виборів Україну піднімуть, і піднімуть люди, які знають, як це робити. Або, якщо в черговий раз будуть над Україною на президентських виборах поставлені експерименти і Україна почне далі котитися в цю прірву, то тоді відповідати за результати будуть ті, хто такі результати зробив: виборці України”, – каже Тимошенко.

“Дуже уважно зважте, тому що кожен бюлетень, який ви будете опускати в ящик, це бюлетень, або за розвиток відродження, становлення України, або знову експеримент, який несумісний з життям України. Сьогодні вже частина території України забрана. Йде війна. Сьогодні розвал економіки такий, якого не бачили ще ніколи в Україні. Сьогодні розвал економіки такий, якого не бачила я ніколи в Україні. Сьогодні розвал соціального життя сімей, бідність, наруга над людьми, несправедливість по відношенню до людей така, що, якщо ще раз своїм бюлетенем люди проведуть експеримент над собою, то я думаю, що часу виходити з цього піке в України просто не буде, тому просто уважно думайте. І зважуйте всі”, – сказала лідер Батьківщини.

Відповідаючи на питання про те, чи готова вона стати прем’єром у випадку, якщо Зеленський переможе, Тимошенко відповіла, що поки що говорити про те, хто і яку позицію може зайняти в уряді при тому чи іншому результаті виборів, завчасно.

“Ділити посади до того, поки не закінчилися президентські вибори, – це дуже передчасно”, – заявила Тимошенко.