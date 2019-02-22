В Іспанії не хочуть реєструвати дітей, які народилися в Україні від сурогатних матерів

У вівторок консульство Іспанії в Києві оголосило, що не буде реєструвати дітей, які народилися на Україні від сурогатних матерів у іспанських батьків.

Іспанські власті дозволили зареєструвати лише 39 вже народжених немовлят. Проблема в тому, що діти, народжені на Україні від сурогатних матерів не є українцями. Якщо їх не зареєструють влади Іспанії, вони можуть залишитися без громадянства, – пише Euronews.

“Це несправедливо, діти, які вже народилися, будуть зареєстровані, а народилися завтра – ні, – каже Христина Альварес, одна з жінок, чия дитина має народитися на Україні.

– Ви відчуваєте себе безпомічними перед обличчям свого уряду, який несправедливо звинувачує вас в тому, що ви злочинець і торгуєте своїми дітьми”, – скаржиться вона. Уряд Іспанії вже не перший раз бореться з батьками, які приїжджають на Україну в пошуках сурогатної матері для своєї дитини.

У серпні 2018 року близько 60 сімей не могли виїхати з території України на протязі 10 тижнів:спроби вивезти дітей з країни блокувалися з-за підозрою в торгівлі людьми і несумлінних діях медичних працівників. У багатьох європейських країнах, зокрема в Іспанії, Італії, Франції та Німеччини, заборонені будь-які форми сурогатного материнства. На Україні не існує жодних законодавчих бар’єрів для сурогатного материнства, крім того, що пара повинна бути гетеросексуальної, тому ця країна стала популярним напрямком для тих, хто сподівається стати батьками.

“Бажання стати батьком і право на свободу не означають право мати дітей” – проголошує іспанська організація проти сурогатного материнства No somos vasijas (“ми не судини”). Члени цієї організації стверджують, що сурогатне материнство – це взяття в оренду жіночого тіла, що є порушенням прав людини.

“Сурогатне материнство має добре винагороджуватися і схвалюватися суспільством”, – говорить Альварес. Вона стверджує, що ніколи б не попросила іншу жінку зробити це в якості ласку, тому що розуміє, з яким самопожертвою і фізичними навантаженнями це пов’язано.