В ООН підрахували число жителів, які залишили Венесуели

Кількість біженців може досягти 5,3 млн осіб.



Кількість біженців з Венесуели по всьому світу склало 3,4 мільйона людини. Про це йдеться в спільній заяві Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УИКБ) та Міжнародної організації з міграції, опублікованому в п’ятницю, 22 лютого.

Зазначається, що в країнах Латинської Америки і Карибського басейну в даний час знаходиться 2,7 мільйона венесуельців.

“В середньому, в 2018 році в пошуках кращого життя та захисту Венесуели щодня покидало близько 5 тисяч осіб”, – йдеться в документі.

Найбільша кількість мігрантів і біженців з Венесуели прийняла у себе Колумбія – 1,1 мільйона чоловік. Далі йдуть Перу – 506 тисяч чоловік, Чилі – 288 тисяч чоловік, Еквадор – 221 тисяча чоловік, Аргентина – 130 тисяч чоловік і Бразилія – 96 тисяч осіб.