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Стало відомо, скільки буде коштувати проїзд на першою платною дорогою в Україні

22.02.2019

Стало известно, сколько будет стоить проезд на первой платной дороге в Украине

Ціна за проїзд першою платною дорогою в Україні зі Львова до Краковець буде коштувати не більше 7-10 євроцентів за кілометр. Про це глава “Укравтодору” Славомір Новак розповів в інтерв’ю .

Він зазначив, що Україні потрібно брати орієнтир на європейські ціни, однак ціна буде все одно нижче.

“Ми повинні брати за орієнтир європейські ціни. Але все ж в Україні буде трохи дешевше. Середня вартість будівництва автобану в Європі – 10 млн євро за кілометр. В Україні, думаю, вийде не більше 5-6 мільйонів євро за кілометр. Тому ціна проїзду не буде більше 7-10 євроцентів за кілометр”, – говорить він.

Нагадаємо, що, за його словами, будівництво платної дороги почнеться в 2020 році.

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