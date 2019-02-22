В Азербайджані модель розбагатіла, продавши цноту

Дівчина заробила 74 млн грн.

Азербайджанська модель Махбубом Мамедзаде знайшла покупця, який заплатить за її невинність 2,4 мільйона євро (74 млн грн).

Відзначається, що дівчина розмістила оголошення про продаж невинності на аукціоні в серпні на спеціалізованому сайті Cinderella Escorts.

За словами 23-річної моделі, вона вирішила піти на такий крок заради матері. “Раніше моя мама робила все для мене, і тепер моя черга зробити так, щоб вона мною пишалася”, – пояснила дівчина.

У лютому цноту дівчата купив якийсь японський політик з Токіо. Відзначається, що дещо менше заплатив адвокат з Лондона. Третім покупцем був “відомий футболіст з Мюнхена”.

Мамедзаде проведе ніч з покупцем в одному з готелів Німеччини, де надання подібних послуг є легальним. Клієнт вже заплатив передоплату у розмірі 10% від суми, а 20% від суми забере собі сайт.

Згідно з правилами сайту, Мамедзаде пройшла медогляд, який підтвердив її невинність.

Зароблені гроші дівчина планує витратити на купівлю будинку для себе і матері, подорожі, переїзд в США, продовження модельної кар’єри і створення притулку для собак у Азербайджані.