Лукашенко прокоментував можливість розміщення ракет США в Європі

Реакція Білорусі.



У разі розміщення в Європі американських ракет середньої і меншої дальності Мінськ готовий прийняти спільні з Росією відповідні заходи. “Від цього нікуди не дінешся, якщо це станеться. А гірше буде, якщо ці ракети будуть розміщені (…) на території України”, – заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, виступаючи в п’ятницю, 22 лютого, у Військовій академії в Мінську.

Розміщення подібних ракет у Європі, за словами Лукашенка, стане катастрофою, особливо для Білорусі. Тому Мінськ виступає категорично проти розриву Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). “Ми прихильники миролюбної політики. Нам не потрібні ці розбірки великих держав, від яких, виходячи з історії, ми завжди страждали”, – додав білоруський президент.

Лукашенко вірить Москві, але хоче перевірити звинувачення Заходу

Він повідомив, що обговорював цю з президентом РФ Володимиром Путіним. За словами Лукашенка, він вірить російському керівництву, заявляє, що воно не порушувало ДРСМД. У той же час він намагається знайти пояснення претензій Заходу до Москви, що стосуються цього договору. “Але інформації в цьому плані у мене немає. Вона прихована. Її знає обмежене коло людей”, – додав він.

Одночасно Лукашенко підкреслив, що Мінськ готовий до “конструктивного” взаємодії з НАТО “на принципах паритетності та прозорості”. “Ми себе не отгораживаем ні від кого. Ми готові вести цей діалог”, – зазначив він.

Претензії до Москви за ДРСМД

У Вашингтоні і НАТО вважають, що РФ порушила ДРСМД створенням ракети 9М729, здатної пролетіти понад 500 кілометрів. Російські військові в свою чергу стверджують, що 9М729 заправляють такою кількістю палива, що вона не може подолати 500-кілометровий рубіж. У грудні 2018 року США пригрозили вийти з угоди, якщо Росія не повернеться до виконання своїх договірних зобов’язань протягом 60 днів. По закінченні двох місяців у Вашингтоні оголосили про припинення участі в ДРСМД.

На наступний день президент РФ Володимир Путін повідомив про “дзеркальному відповіді” Москви і доручив МЗС РФ і Міноборони країни припинити подальші спроби ініціювати переговори про цю угоду.

Договір про РСМД був підписаний в 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Ракети середньої і меншої дальності представляють найбільшу загрозу для світу, оскільки здатні досягти мети протягом декількох хвилин і не залишають противнику шансів підготуватися до удару і відобразити його.