Андрій Довбенко: рейдерство під крилом Мін’юсту та зв’язки з російською мафією

Над другом екс-заступника міністра юстиції згущуються хмари: його партнери відправилися у в’язницю.

На початку березня 2015 року стало відомо, що Суд Кіпру засудив колишнього заступника генпрокурора країни Риккоса Эритокриту до 3,5 років тюремного ув’язнення за звинуваченням у змові з юрфірмою Andreas Neocleous з метою рейдерського захоплення трастового фонду Providencia, володів активами на десятки мільйонів євро компанії «Росинка», бенефіціарами якої були російські громадяни. Ця подія має безпосереднє відношення до вищих ешелонів влади в Україні.

Як передає Forbes, Риккос Эритокриту і юрфірма Andreas Neocleous визнані винними у спробі рейдерського захоплення активів компанії «Росинка» в Росії вартістю $200 млн.

Колишній заступник генпрокурора Кіпру був узятий під варту в залі суду. Разом із ним під варту було взято також син засновника юрфірми Andreas Neocleous Панайотіс Неоклеус — суд засудив його до 2,5 років в’язниці. Колишній партнер фірми Андреас Киприозлу був засуджений до 1,5 років тюремного ув’язнення.

Суддя постановив, що сама юрфірма Andreas Neocleous повинна виплатити штраф у розмірі €70 000. Найближчим часом Асоціація адвокатів Кіпру розгляне питання про відкликання ліцензії у цій юрфірми.

В кінці вересня 2015-го Верховний суд Кіпру одноголосним рішенням звільнив заступника генпрокурора республіки Эротокриту від займаної посади.

В обвинувальному висновку сказано, що за свої послуги Эротокриту отримав із збанкрутілого Народного банку Кіпру (Cyprus Popular Bank) понад півмільйона євро, викрадених при співучасті Панайотіса Неоклеуса. Останнього підвела жадібність: вирішивши підкупити Эротокриту, він одночасно спробував зробити це за рахунок банку-банкрута, який обслуговувала фірма «Андреас Неоклеус и Ко». Слідство пішло саме з цього, документального, сліду корупціонерів.

За даними «Росбалта», сам Неоклеус, і його юридична фірма «Андреас Неоклеус и Ко» не раз згадувалися у зв’язку з офшорними активами президента України Петра Порошенка. Зокрема повідомлялося, що безпосередньо афілійований з Порошенком холдинг Bogdan Holding GmbH належить кіпрській компанії Hesutu Limited. У 2013 році ця фірма входила до складу ради директорів «Богдан Моторс». Єдиний акціонер Hesutu — Teckford Investments Financial Corporation з Британських Віргінських островів. Як з’ясувалося, пряме відношення до Hesutu Limited має громадянин Кіпру, співвласник юридичної фірми «Андреас Неоклеус и Ко» Панайотіс Неоклеус (син Андреаса).

Як пише кіпріотська преса, президент республіки Анастасіадес, голова Neocleous & Co. Неоклеус і екс-заступник генпрокурора Эротокриту – старі друзі і вихідці з одного портового міста. У свій час Неоклеус – сірий кардинал Кіпру – посприяв обрання Анастасиадеса на пост президента. Керував ж його передвиборним штабом Эротокриту, якого Анастасіадес згодом призначив на посаду заступника генпрокурора, і той лобіював його інтереси, порушуючи кримінальні справи проти конкурентів і політичних супротивників.

Cyprus Popular Bank, нині поглинений Bank of Cyprus, спеціалізувався, як і контролировавшее його сімейство Неоклеус, на обслуговуванні олігархів з пострадянського простору. Основні клієнти Cyprus Popular Bank і Неоклеусов – пов’язані з Кремлем мільярдери та інша публіка, яка об’єднується у збірний образ під назвою «російська мафія».

У свій час цей киприотский банк створив в колишніх країнах радянського табору мережу дочірніх структур, які працювали під брендом Marfin Bank. У тому числі і в Україні.

Зареєстрований в Одесі «Марфін Банк» у 2014 році купив скандальний банкір Микола Лагун, але тепер, за інформацією профільних видань, входить в орбіту впливу народного депутата Івана Фурсіна. Естонська Marfin Bank перейшов у власність дніпровського тіньового олігарха Вадима Еромолаева і орудує під вивіскою Versobank AS, потроху обростаючи скандалами і кримінальними справами.

Юрфірма Неоклеусов присутня в Україні під вивіскою Andreas Neocleous & Co. Проте з 2013-го року значилася в Держреєстрі як проходить процедуру ліквідації. Лише в 2016 році вона «ожила», а нещодавно вона змінила назву на Neocleous & Dovbenko (скорочено – N&D), що цілком справедливо – її справами в Києві заправляє молодий талановитий юрист Андрій Довбенко.

До втечі Януковича він обслуговував «гаманець Сім’ї» — Сергія Курченко – консультував «младоолигарха» з питань, пов’язаних зі злиттями та поглинаннями. Грубо кажучи, здійснював юридичний супровід скупки і подальшого управління комерційними активами за гроші, попередньо вкрадені у платників податків.

Примітно, що до минулого року ім’я Андрія Довбенко в відкритих джерелах майже не зустрічалося. А якщо траплялося, то лише в контексті журналістських розслідувань справ банди Януковича, де наш юрист був навіть не другорядним персонажем. Однак з лютого-березня 2016-го Довбенко став медійної персоною. Він роздає коментарі в пресі, завів два аккаунта в «Фейсбуці», створив персональний сайт, активно веде особисті блоги в декількох топових інтернет-виданнях. Він коментує все – починаючи від реформи судової системи і закінчуючи ліквідацією банків. На одному сайті нам на очі попалася замітка, в якій Андрій Довбенко міркував, як правильно вибрати твердопаливний котел.

Можливо, це лише збіг, але в момент початку спливання Довбенко в медіа-просторі сталася цікава подія: Кабінет міністрів призначив заступником міністра юстиції України з питань державної реєстрації Павла Мороза – старого колегу і товариша Андрія Довбенко.

Щоб ви розуміли: під контролем Мороза знаходиться реєстрація права власності на все в цій державі. Починаючи від вашого житла та автомобіля, закінчуючи заводами Ахметова. Навіть тими, які знаходяться в ОРДЛО, були «націоналізовані» терористичними бандами і передані у «зовнішнє управління» розшукуваного злочинця Сергію Курченку, якого в свій час допомагав справлятися з управлінням фактично наворованными активами друг Павла Мороза Андрій Довбенко.

Зазначимо, що наприкінці січня директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив на брифінгу, що в Україні розцвів новий вид рейдерства. «Зараз масово йде рейдерство завдяки втручанню до реєстру прав власності. До нас йдуть масові звернення з приводу того, що просто викидається законний власник», – сказав Ситник. Він нагадав про недавній випадок, коли в центрі Києва автоматниками було захоплено будівлю. «Прийшла представниця кіпрської компанії і сказала: «Дивіться, ми вже нові власники, тому що нас внесли до реєстру». Це нова форма рейдерства», – підкреслив директор НАБУ.

У відповідь на цю заяву Ситника заступник міністра юстиції Павло Мороз запевнив, що масових рейдерських захоплень з допомогою реєстру прав власності не відбувається, а є лише поодинокі втручання в реєстр. Через два тижні, 17 лютого, Мороз на колегії Мін’юсту відзвітував про успіхи в боротьбі з рейдерством: «У 2016 р. заробив антирейдерський закон, 30 новел якого зробили неможливим застосування 90% рейдерських схем. Також з 2016 р. в Мін’юсті працює Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, зараз це єдиний у країні інститут, здатний оперативно реагувати на поодинокі випадки незаконного відчуження майна».

Комісію, про яку говорить заступник міністра, він сам і очолює. Протягом лютого він кілька разів розповідав про її діяльність. «За січень 2017 р. ми отримали лише близько 50 скарг на реєстраційні дії, які були вчинені після того, як антирейдерський закон запрацював! Тобто фактично їх кількість зменшилася в 5 разів!» – похвалився Мороз на прес-конференції 8 лютого. «Зараз кількість рейдерських захоплень в Україні зменшилася на 90%, але ми не втрачаємо пильність! Комісія Мін’юсту працює і повертає незаконно відчужене майно нашим громадянам і бізнесу», – процитувала Морозу газета «Урядовий кур’єр» 21 лютого.

Однак від бізнесменів і народних депутатів можна почути зовсім інші оцінки діяльності комісії Морозу. Суть цих оцінок в тому, що під виглядом боротьби з рейдерством, використовуючи згадану комісію, міністр юстиції Павло Петренко та його заступник Павло Мороз встановили власну монополію на рейдерство.

Згідно з оприлюдненою інформацією, комісія приймає потрібні рішення за замовленням зацікавлених осіб. Як стверджують ЗМІ, за вирішення невеликих питань ціна стартує від 10 тис. доларів, а за допомогу в рейдерстві великих промислових об’єктів платять від півмільйона до декількох мільйонів доларів. Журналісти стверджують, що гроші в Мін’юст передаються через юридичну фірму, яку очолює колишній однокурсник міністра Петренко, Андрій Довбенко. Оформляються такі транзакції як юридичні послуги компанії «Андреас Неоклеус енд Ко». Насправді ж мова йде про плату за внесення нових даних до Держреєстру майнових прав, реєстр юридичних осіб або за скасування будь-якої реєстраційної дії».

Продовження випливає….

Автор: Максим Іванцов