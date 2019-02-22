В Україні з сьогоднішнього дня введені банкноти номіналом 500 грн з підписом Смолія

Вони повинні змінити зношені, пошкоджені і вилучені з обігу купюри

Нацбанк вводить в обіг банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року з підписом голови Національного банку України Якова Смолія та відображенням на них року випуску у відповідності з рішенням правління НБУ від 29 січня 2019 року № 68-рш.

Таким чином забезпечують готівковий обіг в рамках планового на поточний рік випуску на зміну зношених, пошкоджених та вилучених з обігу банкнот.

Паралельно з випущеними банкнотами можна буде користуватися купюрами попередніх років випуску.