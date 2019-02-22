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У Молдові кортеж президента потрапив в аварію

22.02.2019

В Молдове кортеж президента попал в авариюНапередодні він отримав анонімну записку.

Машина з кортежу президента Молдови Ігоря Додона потрапила в аварію. Про це у п’ятницю, 22 лютого.

За словами Додона, в результаті аварії ніхто не постраждав.

“Я прямував з робочою поїздкою в один з районів. На зустрічну смугу вийшов автомобіль, який врізався в машину супроводу, яка слідувала за моєю машиною. Ніхто не постраждав, обставини аварії поліція з’ясує”, – сказав президент.

Напередодні, за даними ЗМІ, Додон отримав анонімно лист з попередженням про підготовку замаху. У листі говориться, що лідер демократичної партії молдавського парламенту Володимир Плахотнюк планує вбивство президента відразу після парламентських виборів.

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