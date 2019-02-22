Королева Єлизавета II вразила публіку стильним вбранням

Британська королева не зраджує традиціям у виборі нарядів елегантних

Королева Великобританії Єлизавета II зачарувала яскравим вбранням, у якому вона прибула до Лондона на святкування 100-річчя з дня надання королем Георгом V префікса “Королівський” департаменту в Каплиці гвардійців в казармах Веллінгтона.

92-річна королева з’явилася перед публікою в яскраво-синьому пальті і капелюшку з хутряною обробкою. З-під класичного пальто виднілося синє плаття в квітковий принт.

У підборі прикрас Єлизавета II була як завжди консервативна – елегантність образу підкреслили перлове намисто і сережки. Особливий захват у публіки викликала нова брошка королеви у вигляді пера з блакитним каменем.

Консерватизм Її Величності проявляється навіть в макіяжі – вона не зрадила своїм традиціям і нанесла на губи ледь рожеву помаду.

Будь-яка дама не може вийти в світ без головного аксесуара – сумочки. Єлизавета II доповнила образ сумкою від улюбленого британського бренду Launer.

І навіть у такому поважному віці королева з Віндзорської династії не перестає дивувати зовнішнім виглядом.



