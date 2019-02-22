ОЗУ “Скотний двір”: як Василь Шпак “выдоил” Україну

Аграрна корупція – безсмертна. А якщо вона ще й радянської закалки, то ніякі органи їй не страшні. Екс-депутат Василь Федорович Шпак – людина-легенда. Починаючи з 90-х, разом з сином розкрадав бюджет через держкомпанію “Украгролізинг”. Кримінальну справу та суди тягнуться з 2013 року. Шпак “пробачив” всіх, кому винен. Не платить навіть адвокатам. Але, незважаючи на арешт майна, почуває себе бадьоро. Поки…

Аграрний “завгар” при Лазаренко

Василю Шпаку пощастило: на момент здобуття Україною незалежності він обіймав вигідну посаду – директора виробничого об’єднання “Агромаш”. Зрозуміло, що сільське господарство не може обійтися без техніки. А на її закупівлю потрібні гроші, які раніше проходили через «Укрсельхозтехнику».

В 1997 році – за часів прем’єрства Павла Лазаренка – Шпак став заступником у міністра АПК Анатолія Хорішко, отримавши під свій контроль управління механізації Міністерства агропромислового комплексу, що перетворилося потім у Департамент технічної політики.

По суті, він був “завгаром” в Мінапк і лобіював відродження “Укрсельхозтехники”, але вже під іншою вивіскою. Так з’явився «Украгролізинг», до складу якого ввійшли 26 обласних філій, 43 регіональні машинно-технологічні станції, концерн «Украгротехсервіс», ДП «Украгротех», «Белоцерковагротех».

На концерн були перекладені турботи з вибивання боргів з колишніх колгоспів і новостворених агрофірм за кредитні “Джон Діри”, “Славутичі” і “Лани”.

Скандал навколо асоціація «Земля і люди», що отримала американський кредит під гарантії уряду на закупівлю в Америці зернозбиральної техніки, гримів ще багато років. І став майже прозивним. Чи жарт – 293,8 млн. грн. боргу у цінах початку 90-х…

“Прихватизація” по-депутатськи

У 2002 році Василь Шпак обрався до парламенту по округу №190 в рідній Хмельниччині. Другий раз він став депутатом у листопаді 2007-го.

Між двома избраниями, в квітні 2006 року, остаточно прибрав до рук свій рідний завод “Агромаш”, контрольний пакет акцій якого з 2001 року був переданий за рішенням Кабміну йому ж у “Украгролізинг”. Перед цим завод був пущений в банкрутство за борги “Украгрокому”, створеному все тим же “Украгролізингом” і фірмою з Хмельницької області ТОВ “Лан”, де засновником значилася дружина Василя Федоровича.

Потім фірму переписали на довірена особа – Орисю Мельник, до заміжжя Ильчишину. Орися і її брат Ігор Ільчишин – це дві людини, на яких оформлена значна частина бізнесу Шпака. Згодом деякі фірми засвітилися в кримінальній справі з розкраданням грошей на доїльних апаратах.

Найцікавіше, що свій завод Шпак отримав не для розвитку виробництва – ремонту тракторних дизельних двигунів, а щоб побудувати на його місці житловий комплекс. Ціни на нерухомість в Києві, як ми пам’ятаємо, в 2006-му зашкалювали. Для цього Шпак заснував ТОВ “Будівельна компанія “Амбер” і ТОВ “Кепітал Лізинг Менеджмент” (обидва були оформлені на дружину, а потім на Орисю). “Кепітал…” також фігурує у кримінальній справі.

Історія з заводом – лише один із численних прикладів блискучою корупційної роботи Василя Федоровича.

Доїльний апарат на мільйон. А на 110 млн.!

У 2009 році, маючи депутатський мандат, Василь Шпак мобілізував зв’язку і просунув сина Миколи главою”Украгролізингу”, де сам залишився почесним президентом.

Найбільшим одержувачем допомоги “Украгролізингу” в останні роки стало ТОВ “Миронівська ферма”, засноване 9 червня 2011 року фірмою ТОВ “ВМВ груп”, де власником була дружина Шпака. Ця ж фірма заснувала ТОВ “Новий двір”, звідки зникла передане “Украгролізингом” доїльне обладнання на 110 млн. грн. – та сама афера, за яку Шпак опинився під слідством.

При цьому “Новий двір” – це просто довгий дерев’яний сарай і пара корів, а зовсім не велика молочна ферма. Очевидно, що в такій кількості доїльних апаратів вона не потребувала, і умисел на розкрадання був спочатку.

Шпак розраховував, що операція з “видоювання” бюджету пройде непоміченим на тлі величезних фінансових потоків. За 10 років “Украгролізинг” отримав від держави 2,4 млрд. грн. Половину з них витратили на утримання свого апарату. Решта – на техніку, яка регулярно зникала, отримали її сільгосппідприємства випаровувалися або припиняли сплачувати. Аудитори Державної фінансової інспекції нарахували 670 млн. грн. неефективно використаних коштів (при курсі 8 грн./дол.) тільки з 2010-го по середину 2013 року.

Необачна жадібність

Але щось пішло не так. Точніше, у Василя Федоровича прокинулася жадібність, і він вирішив… кинути на гроші депутатів з оточення Януковича.

Почалося все з того, що у згаданому вище ТОВ “ВМВ груп” “Украгролізинг” видав 92 млн. грн. для поставки 35 комбайнів типу КЗС-15 “Сварог”, нашвидкуруч зібраних у підсобних приміщеннях заводу електрозварювання імені Патона з б/вушних деталей комбайну New Holland CSX 7080.

Революція гідності завадила побачити це диво техніки. Але вважається, що в процесі розпилу бабла Шпак приховав частку “Хліб Інвестбуд” – структури, яку контролювали “регіонали”. Пробачити таке хамство донецькі не могли.

4 вересня 2013 року Кабмін звільнив Шпака-молодшого з формулюванням “керівник систематично не виконує покладені на нього обов’язки”. А 11.04.2013 р. щодо Василя Федоровича і його сина прокуратурою було порушено кримінальну виробництво №42013110000000368 за ч. 5 ст. 191 КК україни (розкрадання в особливо великих розмірах).

Слідство ведуть знавці?

У кримінальній справі фігурують лише 7 договорів закупівлі за держкошти у ВАТ «Брацлав» доїльного обладнання. Як сказано в судових матеріалах – “за настановою народного депутата (Шпак-старший, – автор) та вказівкою голови правління НАК «Украгролізинг» (відповідно, Шпак-молодший).

Суд констатує, що “у подальшому група осіб, не встановлених (!) досудовим слідством, виготовила фінансово-господарські документи щодо передачі сільськогосподарського обладнання у фінансовий лізинг від НАК «Украгролізинг» до ТОВ «Новий двір». Фактично обладнання не передавалося, а сплачені за нього на рахунки ВАТ “Брацлав” бюджетні кошти були перераховані на рахунки підконтрольних організаторам корупційної схеми підприємств”.

Зокрема, гроші були переведені на знайомі нам ТОВ «Кепітал Лізинг Менеджмент», ТОВ «Компанія «ДМС», ТОВ «Транс-Буд-Технології» та ін.

Але що впадає в очі: слідчі органи не зацікавили всі ті корупційні історії, які виявила ревізія і журналісти

Але чому за ОЗУ “Скотний двір” всерйоз не взялися органи? Чому “забуті” гроші, які Шпак перевели в Прибалтику на довірених осіб?

Суду боятися – в корупцію не ходити

Але, судячи з усього, нервував Василь Федорович недовго. Після обшуків в будинку (коли знайшли злитки золота і багато всякого добра) він переписує майно на родичів. Зокрема, чотириповерховий особняк у Гатному, ділянка з будинком у Віті-Поштовій.

А також ТОВ «Лізингова компанія «Інтер авто-лізинг» і автозаправки в Хмельницькій області, MERCEDES-BENZ S 450 зі знаком АА7777ОР і AUDI Q7.

Сам Шпак в самий розпал слідства – 03.11.2014 р. заснував у Миколаєві підприємство по видобутку і реалізації газу ТОВ “Миколаївська газохимическая компанія” (ЗКПО 39474868). І записав його на себе, не боячись конфіскації.

Зараз Шпак не під вартою і без всякої міри запобіжного заходу. Василь Федорович сказав нам по телефону, що у нього все добре, в тому числі з бізнесом.

Можливо, це трюк, щоб затягнути розгляд справи, яке і так тягнеться чотири роки. Наступне засідання призначено на 4 березня. Але, знаючи Шпака, можна припустити: він відчув, що справа валиться, і вирішив кинути адвокатів, як звик поступати з іншими партнерами. І тим самим наступив на ті ж граблі, що привели його на лаву підсудних. Коло замкнулося…

Ділитися і платити за боргами – закон виживання найпростіших. Василю Федоровичу Шпаку як корупційного старожилу гріх забувати про це. Тим більше його ОЗУ “Скотний двір” – це набагато більше, ніж одну кримінальну справу про доїльних апаратах. І варто лише предметно зайнятися вивченням багаторічного “видоювання” мільярдних сум з бюджету.

Олег Бойко