Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Конго перекинулася вантажівка з сірчаною кислотою, багато загиблих

22.02.2019

В Конго перевернулся грузовик с серной кислотой, много погибшихАвтомобіль, що віз небезпечний вантаж на рудник, перекинувся і кислота потрапила на два інших авто.

Щонайменше 18 людей загинули і ще дев’ять постраждали в результаті ДТП в Конго, де перекинулася вантажівка, що везла сірчану кислоту. Про це у п’ятницю, 22 лютого.

Відзначається, що аварія сталася 20 лютого на південному сході ДР Конго.

Автомобіль перевозив небезпечний вантаж на рудник компанії Glencore, де добувають мідь і кобальт. За невизначеної причини він перекинувся, і кислота потрапила на два інших автомобіля. Вантажівка належав підряднику, який був найнятий рудн

Читайте також:   Посол України вважає, що США нададуть Києву летальна зброю
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *