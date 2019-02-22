У Конго перекинулася вантажівка з сірчаною кислотою, багато загиблих

Автомобіль, що віз небезпечний вантаж на рудник, перекинувся і кислота потрапила на два інших авто.



Щонайменше 18 людей загинули і ще дев’ять постраждали в результаті ДТП в Конго, де перекинулася вантажівка, що везла сірчану кислоту. Про це у п’ятницю, 22 лютого.

Відзначається, що аварія сталася 20 лютого на південному сході ДР Конго.

Автомобіль перевозив небезпечний вантаж на рудник компанії Glencore, де добувають мідь і кобальт. За невизначеної причини він перекинувся, і кислота потрапила на два інших автомобіля. Вантажівка належав підряднику, який був найнятий рудн