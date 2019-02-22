Гуайдо віддав перший президентський указ після проголошення себе лідером країни

Проголосив себе президентом Венесуели Хуан Гуайдо наказав відкрити кордони для доставки гуманітарної допомоги.

Таким став його перший указ після проголошення себе лідером країни. Документ дозволяє доступ гуманітарної допомоги і відриває всі межі країни.

— Juan Guaidó (@jguaido) 22 лютого 2019 р.

Повідомляється, що в документі також йдеться про підтримку відносин Каракаса з державними утвореннями біля берегів Венесуели — Арубой і Кюрасао, а також з Бонайре. Крім того, Гуайдо обіцяє гарантії безпеки і визнання тим військовослужбовцям, які діють у відповідності з цим мандатом і конституцією».

Напередодні Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що його уряд розглядає питання про закриття кордону з Колумбією і закриє кордон з Бразилією

Венесуела готується закрити кордон з Бразилією і Колумбією. Президент Мадуро не хоче пускати в країну гуманітарну допомогу, щоб опозиція не встигла ввезти в країну гуманітарну допомогу.

Раніше уряд Венесуели закрив повітряний і морський кордон з островами Аруба, Бонайре і Кюрасао.