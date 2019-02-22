У Канаді снігова лавина вбила жінку-туристку

У Канаді лавина накрила туристів



В результаті сходу лавини на популярному гірськолижному курорті біля канадського Ванкувера загинула одна людина.

Трагедія сталася на курорті “Віслер-Блеккомб”, що в сотні кілометрів на північ від Ванкувера, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як поінформували в адміністрації курорту, 42-річна жінка з Австралії разом зі своїм 36-річним партнером спускалася по закритому схилу, коли пару накрила лавина. Рятувальники змогли виявити обох потерпілих і доставити їх в лікарню, однак, згодом жінка померла.

Зараз правоохоронці розслідують обставини інциденту.

Зазначимо, що за день до трагедії Служба спостереження за лавинами Канади оприлюднила попередження, в якому закликала відпочиваючих до особливої обережності, враховуючи нестабільність снігового покриття.