Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Канаді снігова лавина вбила жінку-туристку

22.02.2019

В Канаде снежная лавина убила женщину-туристкуУ Канаді лавина накрила туристів

В результаті сходу лавини на популярному гірськолижному курорті біля канадського Ванкувера загинула одна людина.

Трагедія сталася на курорті “Віслер-Блеккомб”, що в сотні кілометрів на північ від Ванкувера, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як поінформували в адміністрації курорту, 42-річна жінка з Австралії разом зі своїм 36-річним партнером спускалася по закритому схилу, коли пару накрила лавина. Рятувальники змогли виявити обох потерпілих і доставити їх в лікарню, однак, згодом жінка померла.

Зараз правоохоронці розслідують обставини інциденту.

Зазначимо, що за день до трагедії Служба спостереження за лавинами Канади оприлюднила попередження, в якому закликала відпочиваючих до особливої обережності, враховуючи нестабільність снігового покриття.

Читайте також:   В каїрському аеропорту уточнили повідомлення про вибух
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *