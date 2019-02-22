Роснефть заперечує фінансування італійської політичної партії і вимагає спростування

“Роснефть” вимагає від італійської газети La Stampa спростувати статтю про фінансування компанією італійської партії “Ліга Півночі”, передає ТАСС. Дана інформація не відповідає дійсності, сказано в заяві “Роснефти”.

“У статті “Три мільйони для “Ліги Півночі” на європейські вибори з постачань російського палива”, опублікованій в газеті La Stampa 22 лютого, стверджується, що “Роснефть” нібито може бути причетна до фінансування виборчої кампанії “Ліги Півночі” в Європарламент.

Вся інформація в цій статті, яка стосується “Роснефти”, повністю не відповідає дійсності, є неправдою, що має метою нанесення збитку ділової репутації компанії”, – зазначається в заяві.

Крім того, “Роснефть” звернулася в редакцію La Stampa з вимогою негайно спростувати “міститься в даній статті дезінформацію, у разі відмови має намір відстоювати свої права в суді”.

Італійський тижневик l’espresso в недільному номері опублікує матеріал про передбачувані зв’язки партії “Ліга”, що входить в правлячу коаліцію, з Росією. Статтю вже виклала газета La Stampa. У ній стверджується, що фінансова допомога Росії була оформлена у вигляді угоди з продажу палива, кошти від якої – близько 3 млн євро – отримала “Ліга” для фінансування кампанії на виборах у Європарламент.

L’espresso вже публікував викривальні розслідування про російському фінансуванні “Ліги”, лідер якої – віце-прем’єр і глава МВС Італії Маттео Сальвини – завжди відстоював необхідність скасування санкцій і зміцнення відносин з РФ. Сальвини неодноразово заперечував ці припущення.

У “Ліги” підписано меморандум про співпрацю з “Єдиною Росією”.