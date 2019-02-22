Російські залізничні оператори йдуть з України

Слідом за компанією «Трансгарант-Україна», придбаної групою ICU, змінився власник головного приватного оператора зерновозів в країні «Рейл Транзит Карго Україна». Його новим власником став холдинг Kernel Андрія Веревського.

19 лютого стало відомо про зміну власника залізничного оператора «Рейл Транзит Карго Україна» (до 2017 р. називався «РТК-Україна»). Про його придбання заявив найбільший аграрний холдинг України Kernel, головними акціонерами якого є два екс-нардепа від Партії регіонів – Андрій Веревський та Віталій Хомутинник (останній є депутатом ВР і зараз, очолюючи в парламенті групу «Партія «Відродження». Їх частки в Kernel оцінюються на рівні 40% і 7% відповідно.

За 100% частку в «Рейл Транзит Карго Україна» Kernel заплатив $49 млн (з поправкою на чистий оборотний капітал і суму чистого боргу). Підсумком цього стало перетворення Kernel у власника найбільшого після «Укрзалізниці» парку вагонів-зерновозів з близько 3 тис. одиниць, з яких 2,5 тис. є власністю компанії.

Про продавця в повідомленні Kernel не сказано нічого. В його ролі виступила кіпрська компанія Nortodia Trading Ltd. Її директором і засновником, згідно даних кіпрських влади, значиться такий собі Олексій Мігулін з Естонії.

Він, швидше за все, був формальним власником, діяли в інтересах третіх осіб. зокрема, Мігулін значиться засновником і єдиним співробітником лише однієї маловідомої компанії в Естонії – Grandmex OU, з статутним капіталом у 2,5 тис євро. Її оборот в 2017 р склав менше 100 тис. євро.

Мова йшла більше про компанії «РТК-Україна», якій дісталися колишні у вживанні зерновози московського АТ «Русагротранс». Про те, що «яблуко недалеко впало від яблука», говорило і фактична ідентичність станом на 2015 р. логотипів двох структур – української і російської. В той момент парк зерновозів «РТК-Україна» становив близько 1200 одиниць.

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«Русагротранс» входить у групу компаній РТК («Рустранском»), основними акціонерами якої є російські мультимільйонери Костянтин Засув і Костянтин Синцов. Зараз РТК входить в п’ятірку найбільших незалежних операторів рухомого складу в РФ за обсягом вагонного парку, керуючи парком з 63 тис. вагонів (більше половини з них – зерновози).

Незважаючи на непрямі ознаки «спорідненості», російський холдинг Засува і Синцова офіційно не визнавав «РТК-Україна» своєю «дочкою». Це можна було пояснити різким переглядом ставлення до російського бізнесу в Україні після незаконної анексії Криму і початку «гібридної війни» РФ на Донбасі в 2014 році.

На фото – Пасенюк

Зміна власника «Рейл Транзит Карго Україна» – вже друга велика угода на ринку залізничних перевезень України за останні 12 місяців. Рівно рік тому Антимонопольний комиитет України разрешилинвестиционной групи ICU Костянтина Стеценко і Макара Пасенюка через кіпрську Aina Management Ltd придбати ДП «Трансгарант-Україна» – дочірнє підприємство російського залізничного оператора ТОВ «Фірма «Трансгарант» з групи FESCO.

Середньорічний обсяг перевезених ДП «Трансгарант-Україна» вантажів становив понад 8 млн тонн (удвічі більше, ніж у «Рейл Транзит Карго Україна»), при порівнянному парку рухомого складу з 3 тис. піввагонів і окатишевози.

А вже в липні 2018 р ця угода була закрита, завершивши недовгий період становлення на українському ринку одного з найбільших залізничних операторів РФ.