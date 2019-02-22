У Китаї при прийомі на роботу скасували незвичайне правило

Чоловікам заборонили цікавитися особистим життям колег жіночої статі



У Китаї заборонили розпитувати жінок про сім’ю та дітей при прийомі на роботу.

Відтепер в країні законодавчо заборонено враховувати стать здобувача при проведенні співбесіди та розгляду планів на прийом нових працівників. Крім того, тест на вагітність приберуть зі списку обов’язкових аналізів для проходження робочої медкомісії.

Тих, хто порушить правила, оштрафують на суму від 10 тисяч до 50 тисяч юанів юанів. У разі серйозного порушення HR-компанію можуть позбавити ліцензії.

Також, раніше повідомлялося, що незважаючи на те, що китайський уряд ще кілька років тому скасував програму “одна сім’я – одна дитина”, в країні досі продовжує спостерігатися демографічний спад.