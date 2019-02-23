На реконструкцію столичного університету витратять 318 млн гривень

КП «Житлоінвестбуд-УКБ» Київради 20 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Будівельно-консалтингова фірма «Граніт» реконструкцію Київського університету імені Бориса Грінченка за 318 590 000 грн.

До літа 2020 реконструюють з надбудовою одноповерховий/триповерховий навчально-адміністративний корпус по вул. П. Тичини, 17 у Дніпровському районі.

За підсумкової відомості ресурсів без доставки і ПДВ, ціни гарячекатаної арматурної сталі, дисперсії поливинацетатной непластифицированные, щебеню, бетону, асфальтобетону, розчинів, вікон, опалубки відповідають рівню ринку та інших тендерів.

Спортивний лінолеум Forbo Sportline невідомої товщини варто 582 грн. / кв. м. У відкритих джерелах його різновиди можна знайти в продажу з 549-850 грн. / кв. м.

На заробітну плату піде 24,55 млн грн., Тобто 8% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 4% – 12,74 млн грн . Ціна угоди на 0,1% нижче очікуваної вартості закупівлі 318 млн 810 тис. грн.

Київська «Будівельно-консалтингова фірма «Граніт» на чолі з Сергієм Кореневим належить Геннадію Базилевич, Полікарпа Бамбізо, Петру Старченко, Олександру Миколайовичу та Віктору Миколайовичу Видренко і ВАТ «ЗНВКІФ «Граніт-Інвест».

Вона входить в будівельну корпорацію «Граніт» разом з низкою юридичних осіб.

Переможець має 82 працівників і орендує всю техніку в МПП ВКФ «Декорт» Павла Ляшенко. Досвід він підтвердив договору за 2010 рік з ТОВ «Граніт Плюс» з тієї ж корпорації «Граніт» про будівництво житла по вул. Білоруська, 36-А по 220 850 000 грн.

У 2010 році переможець виграв тендер Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА на проектування ТЕЦ на відновленому паливі у Деснянському районі з 50820000 грн., а в 2009 році – тендер КП «Будівництво та реконструкція» Шевченківської РДА на будівництво службового житла 50, 09 млн грн.

Єдиним конкурентом було столичне ТОВ «СК Солід Хаус» киянина Андрія Голядинця із статутним капіталом 2 тис грн., яке вперше взяло участь у державному тендері.

Закупівля проведена з третьої спроби, після коригування проекту. Раніше комунальники двічі скасували відкриті торги з цього корпусу з більш низькою очікуваною вартістю 240 510 000 грн. На першому тендері в 2017 році ТОВ «Укрбалтбуд» поскаржився в АМКУ на вимогу витягів з трудових книжок, проте замовник скасував процедуру через відсутність подальшої потреби у закупівлі. На другий тендер в 2018 році прийшли два учасники – «СКФ« Граніт »та ТОВ« СТС-Генпідряд », але його знову скасували через відсутність подальшої потреби у закупівлі вимогам, зазначеним у тендерній документації.