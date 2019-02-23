У Кличка віддали ще 300 мільйонів на освітлення Києва

Комунальне підприємство «Інформатика» (структурний підрозділ Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА) уклало договір з ТОВ «Хідден Енерджі.Юей» на створення, розвиток та супроводження програмно-апаратного комплексу управління і контролю мереж зовнішнього освітлення Києва.

Вартість угоди склала 299,5 млн гривень, повідомляє видання з посиланням на дані системи ProZorro.

Згідно з укладеним договором, до кінця 2019 року подрядчикдолжен буде поставити, встановити і налаштувати 301 щит управління внешнимосвещением (ШКВО120) потужністю 120А з блоками управління-модуляторами PowerSLMT63,а також — 540 електронних пуско-регулюючих пристроїв для ламп ДНАТ свозможностью заміни рівня освітленості від 20 до 100% (від 70 до 400 ВТ). Крім того, підрядник повинен буде поставити чотири ліцензійних ключа PCVUE PROUnlimited.

Система, яка планується до розробки і впровадження,являє собою програмно-апаратний комплекс автоматичного идиспетчерского управління освітленням згідно адресного переліку. Цельювнедрения такої новації повинна стати автоматизація централізованого контролю иуправления міським освітленням, можливість управляти потужністю каждогоотдельного світильника, відображати поточний стан системи. У результатереализации проекту планують отримати економію електрики, контроль заисправностью обладнання і кожного окремого освітлювального приладу,віддалене керування освітленням як в автоматизованому, так і в ручномрежиме.

Підрядник повинен забезпечувати гарантійне обслуживаниесистемы протягом 5 років з дати приймання робіт замовником.

Сторони оформили співпрацю без відкритих торгів попереговорной процедурою. Обґрунтували переговорну процедуру в КП «Інформатика»«відсутністю конкуренції (у тому числі з технічних причин) насоответствующем ринку».

«Хідден Енерджі.Юей» вже співпрацювала з КП «Інформатика».Так, у листопаді 2018 року сторони також з переговорної процедурі подписалисоглашение на пілотне впровадження системи автоматичного і диспетчерського управління і контролю міським зовнішнім освітленням у Києві вартістю 49,7 млн гривень. До 22 грудня підрядник повинен був змонтувати і налагодити систему,розраховану на моніторинг в реальному часі і ручні операції для 1,5 тис. щитів управління і 200 тис. світильників. Також компанія повинна була внедритьпервую частина системи на восьми вулицях Дніпровського району.