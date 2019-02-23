Путін про ймовірність відключення Росії від світового інтернету: “Теоретично це можливо”

Президент РФ Володимир Путін допустив ймовірність відключення Росії від світового інтернету.

“Ви знаєте, я ж не можу за наших партнерів говорити, що у них там на умі. Я думаю, що це їм самим завдасть колосального збитку, шкоди. Я вже не кажу економічно, але й політично. Але не тільки. І з точки зору інтересів їх спецслужб. Вони ж там сидять, це ж їхній винахід. І всі слухають, бачать і читають, що ви говорите, і накопичують оборонну інформацію. А так не будуть. Я думаю, що вони сто разів подумають, перш ніж це зробити. Але теоретично все можливо. Тому ми, звичайно, повинні створювати такі сегменти, які ні від кого не залежать. Це абсолютно очевидно. І технологічно, звичайно, це можна зробити”, – сказав він, відповідаючи на питання чи існує загроза відключення Росії від світового інтернету.

При цьому Путін відзначив, що РФ не збирається сама себе відключати: “Не збираємося. Але якщо вони додумаються до цього, повторюю, збиток для них буде дуже великий, якщо не сказати колосальний. По всіх напрямках: і по лінії спецслужб, і по лінії економіки, і політики. Але треба мати на увазі, що теоретично це можливо, і бути до цього готовими, готуватися, у всякому випадку”.