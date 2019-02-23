Петро Багрій: «тіньові» схеми через підставні фірми

Давній гравець українського фармринку Петро Багрій відомий не лише як бізнесмен. У першу чергу, керівник Асоціації виробників ліків прославився реалізацією «тіньових» схем. Завдяки яким зібрав чимале стан. Допомогли йому в цьому зв’язку у владних структурах, а також мережу підставних фірм, через які реалізовуються схеми.

«Свої» компанії як ланки ланцюга корупційної

Керівник ПАТ «Ганза», ТОВ «Фармацевтичні препарати регіонів» Петро Багрій є гравцем фармацевтичного ринку України ще з 90-х. Всі ці роки бізнесменові вдається триматися на плаву при будь-якій владі завдяки вмінню домовлятися, а також давно налагодженим схемами.

І Савченко, і Кучирка є керівниками відразу декількох десятків фармпідприємств (наприклад, ТОВ “БМВП «Сучасник», ПВКФ «Звису», Краснопільський агролісгосп, МФ «Артанія», ТОВ «Візит Україна», ТОВ «Аптека 97», ТОВ «Ярославів Вал», ТОВ «Аптека 127», ТОВ «Аптека 197», ТОВ «Нвф “Ганза», ТОВ «Емерженсія 2004», АФВУ, «Благодійний Фонд «Ейдос»), які допомагають Петру Багрію брати участь у тендерах з корупційними схемами, для реалізації препаратів з величезною націнкою.