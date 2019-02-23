В Україні до кінця року закриють ще один банк

В Україні до кінця 2019 року закриють Вернум Банк. Зараз фінустанова вже знаходиться в процесі самоліквідації.

“Зараз 77 банків, один з яких – Вернум Банк – процедуру самоліквідації. Буде 76. Є ще один банк, який за результатами стрес-тестування 2018 року, до кінця березня має збільшити свій капітал. Все буде залежати від того, як він з цим впорається”, – повідомила чиновниця.

При цьому вона не уточнила, який саме банк знаходиться в зоні ризику, але вказала, що він був вказаний в стрес-тестах НБУ.

“Зараз ми бачимо, що у великих банків немає великих загроз. Що стосується невеликих банків, то частина з них не має уявлення як розвиватися далі”, – підсумувала Рожкова.