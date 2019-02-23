Росіяни бл*ді: фіналістки Нацвідбору на Євробачення-2019 виявилися жорсткими ватницами

Скандали на Нацвідборі “Євробачення-2019” не вщухають. Цього разу під роздачу потрапили сестри-близнючки Анна і Марія Опанасюк (дует ANNA MARIA), які буквально розчинилися від сорому після питань про окупованому Криму і батьків, що є головними посібниками “російського світу”.

Зганьбитися українські вокалістки, які родом із Сімферополя, встигли в прямому ефірі програми “PRIME:Скрипін” на телеканалі ATR. Після публікації інтерв’ю на Youtube-каналі “skrypin.ua” багато українців зробили несподіване відкриття – поп-дует ANNA MARIA підтримує “русский мир”.

Для деяких ця новина здасться шоком, адже сестри-ватницы робили все, щоб зійти за українських патриоток. Дівчата навіть українською мовою розмовляють, однак, реальність – сувора штука. Шанувальників музичного дуету просимо випити валеріани перед переглядом.

На питання журналіста про те, навіщо виконавиці погодилися на участь в цьому жаху дівчата відповіли, що у них своє бачення ситуації і вони не бачать нічого поганого в тому, щоб переспівати пісні часів 40-х років.



Мама дівчат – один з організаторів шабашу окупантів в Криму та їх затятий пособник

Ведучий зазначив, що таким чином Анна і Марія поширюють “победобесие Москви”, але фіналістки Нацвідбору на “Євробачення-2019” не вважають, що займаються пропагандою російської ідеології.

На питання про те, чи є зараз агресія з боку Росії в бік України дівчини відповідати відмовилися. “До чого ви про це питаєте? Ми не члени секретаріату президента. Ми музиканти і робимо свою справу. Запитуйте про це в політиків, а не у нас”, – обурилася Марія.

Кожен наступний питання відкривав очі на лицемірство ANNA MARIA. Один з глядачів прямого ефіру поцікавився у вокалісток, чий же все-таки Крим – український чи російський. Як і минулого разу, конкретної відповіді не отримав ніхто. “Крим наш”, – випалила Марія, не уточнивши при цьому, до якій з двох країн відноситься півострів.

“Україна втратила Крим”, – додала Ганна. Також сестри відмовилися коментувати ситуацію з окупацією українського півострова. “Ми не можемо відповідати на такі складні політичні питання”, – пояснила Марія.

Пізніше артистки уточнили, що в палаці Кремля перед Путіним виступати все ж не стали б, однак, розкривати причину такого рішення дівчата не вважали за потрібне. Скоріше всього, сестри Опанасюк вирішили “згладити кути”, щоб не втрачати прихильників, як це вийшло з українською групою KAZKA, яка також увійшла у фінал Нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс.

Потім мова зайшла про батьків близнят Опанасюк. Дівчата деякий час корчили з себе дурочек і ухильно відповідали на поставлені ведучим питання, але в підсумку журналісту вдалося вивести артисток на чисту воду.

В ході діалогу з’ясувалося, що мати рудоволосих співачок, які хочуть представляти Україну на “Євробаченні-2019″ працює на владу країни-агресора. Мати артисток Лариса Миколаївна Опанасюк трудиться в аннексированном Криму на посаді заступника Голови Ради міністрів Республіки Крим”, підтримуючи таким чином окупантів.

Більш того, Лариса Опанасюк в 2014 році була нагороджена орденом міноборони РФ “За повернення Криму”. Батько дівчат теж не без гріха. Глава сім’ї Опанасюк аж до 2016 року працював суддею в окупованому півострові, будучи коллаборантом Росії в Україні.

“У батьків свій вибір, а у нас свій. Ми про політику не говоримо з ними. У нас своє життя. На Євробачення адже не наші батьки збираються їхати”, – виправдовувалися близнючки.

У висновку бесіди Роман Скрипін запропонував ANNA MARIA відмовити від участі в “Євробаченні-2019”, так як дівчата не мають ні найменшого уявлення про те, що за країна – Україна. Наприкінці ефіру по прямій лінії зателефонував невідомий, який назвав сестер “російськими бл*площами”, що пропагують ідеологію країни-агресора.

У коментарях до інтерв’ю шанувальники дуету вибухнули гнівом. “Дякую, що відкрили світу очі на цих ватниц”, “Ганьба, що такі артисти потрапили в Нацвідбір”, “Вони загралися у своїй винятковості і бажання всидіти на двох стільцях”, – пишуть користувачі.

Зазначимо, що в цьому році Нацвідбір на пісенний конкурс і правда кишить різного роду ватниками і пропагандистами “російського світу”. Раніше стало відомо, що одна з головних претендентів на перемогу в Нацвідборі – українська співачка Maruv (Анна Корсун) їздить у країну-агресор з концертами, щоб “популяризувати світ за допомогою музики”.

До цього інша фіналістка Нацвідбору зізналася, що є громадянкою РФ. Схоже, агенти Кремля давно серед нас.