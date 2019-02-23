Чи стане Польща центром реекспорту американського СПГ

США можуть перетворити Польщу на газовий хаб, стверджує американський посол у цій країні. Вона обіцяє, що Польща стане центром реекспорту газу в ЄС, завдяки контрактам з США на поставку ЗПГ. Як буде здійснюватися цей план, поки не дуже зрозуміло: термінал СПГ в Свиноустьце – не єдиний у Європі, багатьом країнам зручніше купувати газ у США безпосередньо. Крім того, більшу частину поставок в ЄС забезпечує трубний газ з Росії.

Сполучені Штати роблять ставку на Польщу. Саме ця країна стане центром реекспорту американського скрапленого природного газу (СПГ) в Європі. Впевненість у цьому висловила посол США в цій країні Джорджетт Мосбахер.

Посол нагадала, що наприкінці 2018 року було укладено кілька домовленостей про постачання СПГ з США в Польщі.

«Протягом останніх трьох місяців 2018 року підписані договори з постачальниками СПГ з США в Польщі. Це приблизно 7,5 мільярда кубометрів в рік. Це величезна частка в морі потреб Польщі», — сказала вона.

Крім того, за словами Мосбахер, «це пов’язано також з торгівлею».

«Польща стане центром реекспорту в даному регіоні», — пообіцяла вона. У вересні минулого року президент США Дональд Трамп обіцяв Варшаві поставки «величезної кількості СПГ за гарною ціною».

На початку листопада польська нафтогазова компанія PGNiG і американська компанія Cheniere Marketing International уклали угоду про постачання СПГ з США на 24 роки. У жовтні PGNiG підписала довгостроковий контракт на закупівлю СПГ у американської компанії Venture Global LNG. За неї щорічні поставки складуть 2 млн тонн протягом 20 років. Деталі контракту, включаючи вартість ЗПГ, не розкриваються. Крім того, в листопаді 2017 року PGNiG підписала п’ятирічний контракт на постачання СПГ з британської Centrica.

Нарощувати закупівлі американського СПГ пообіцяли й інші країни Європи. Ще влітку на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер запевнив, що Євросоюз буде будувати нові СПГ-термінали і купувати газ із США. У прихильності американським енергоносіїв запевняла і канцлер ФРН Ангела Меркель, реверанси в бік Вашингтона в цьому питанні робили й інші європейські лідери, проте Польща зайшла далі, перейшовши від слів до договорів.

Варшаві вигідно виступати посередником в ланцюжку поставок, оскільки дорогу інфраструктуру терміналу СПГ в Свиноустьце необхідно завантажувати, а зараз вона просто простоює, відзначає керуючий партнер Експертної групи Veta Ілля Жарський.

Технічно, як саме буде реекспортувати СПГ Польща, не зовсім зрозуміло: відстані в ЄС не такі великі, а в ряді країн є власні термінали, які в даний час недозавантажені.

Той же Юнкер обіцяв Трампу, що в ЄС будуть будуватися нові термінали, про те ж кулуарно говорили в Німеччині. Крім того, вже зараз американський СПГ може вільно поставлятися в північно-західну Європу, в тому числі в Англії та Нідерландів, а також на південь — до Іспанії та Італії, куди СПГ з США вже приходить.

Що стосується Польщі, то у своєму прагненні втекти від поставок російського газу Варшава спирається не тільки на США. Так, наприклад, польська сторона активно бере участь у проекті спорудження газопроводу Baltic Pipe для підключення до норвезької газової мережі. Цю трубу планувалося протягнути з норвезьких газових родовищ в Польщу через Данію, в тому числі по дну Балтики. Передбачається, що пропускна спроможність газопроводу складе 10 млрд кубометрів в рік. Крім Польщі газ по трубі може поставлятися в Данію і Швецію.

За даними ВР, у 2017 року споживання природного газу в Польщі склало 19,1 млрд куб. м, власний видобуток – близько 4 млрд куб. м. Майже 70% імпортного газу постачав Польщі «Газпром».

У 2018 році, за даними самого «Газпрому», постачання російського газу в Польщу зросли майже на 10%. Всього в минулому році PGNiG імпортувала в Польщу близько 13,53 мільярда кубів природного газу. Близько 67% з цього обсягу припало на «Газпром».

Зараз російський газ поставляється до Польщі за довгостроковим контрактом, який був підписаний ще в 1996 році. Договір передбачає щорічні поставки в Польщу російського газу в обсязі до 10 млрд кубометрів, але закінчується у 2022 році. Неодноразово Варшава робила зусилля виторгувати собі економічні преференції щодо трубних поставок з РФ, однак при цьому продовжувала залишатися в опозиції і до Москви, і до нових транспортних проектів «Газпрому», зокрема «Північний потік — 2». Подальший перехід на бік США в питанні закупівель енергоносіїв цілком очікуємо.

Збільшуються поставки російського газу не тільки в Польщі. Так, у 2018 році «Газпром» встановив черговий історичний рекорд з експорту газу в Європу — 201,7 млрд кубометрів. І в компанії розраховують зберегти цей тренд на найближчі роки.