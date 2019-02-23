Одне село і чотири Халка: країна витрачає на розвиток села мізерно мало

Річний бюджет Федеральної програми розвитку сільських територій всій Росії дорівнює ціні чотирьох футболістів рівня Халка

Сільськогосподарська частина Послання президента Володимира Путіна дуже коротка. І якщо постановка загальних цілей і задачбезусловна,то окремі деталі і тези викликають питання.

З Послання президента:

«Ключовим, довгостроковим фактором сталого зростання сільського господарства, звичайно ж, має стати підвищення якості життя людей, тих, хто працює на селі. Я звертаю увагу Уряду, вже в цьому році необхідно прийняти нову програму розвитку сільських територій, і вона повинна запрацювати з 1 січня 2020 року».

Але перша Федеральна цільова програма «Соціальне розвиток села до 2013 року» була прийнята ще 17 років тому, потім – друга, до 2020 року. Це були плани розвитку соціально-культурної інфраструктури: «Поліпшити житлові умови, доступ до послуг установ культурно-дозвіллєвого типу, підвищити престиж сільського способу життя, підняти рівень інженерного облаштування, відремонтувати школи, розширити мережу фельдшерсько-акушерських пунктів, залучити до занять фізичною культурою і спортом сільських жителів, особливо молодь», і т. д.

Добру справу, важливі проекти. Які результати? Через сім років після прийняття програми 2003 року села з населенням до 10 осіб становили 23,7%, 100 тисяч дітей навчалися в школах, що знаходяться в аварійному стані, медичні установи були доступні тільки для 49,4% населення, для 40% – важкодоступні, для 9% – недоступні. А «49,4%», яким «медичні установи доступні» – це жителі райцентрів.

З 2000-го по 2013 рік кількість шкіл зменшилася в 1,7 рази, лікарняних організацій – в 4 рази, амбулаторно-поліклінічних закладів – у 2,7 рази.

У 2013 році прийняли нову програму – «Сталий розвиток сільських територій на 2014-2020 роки».

Бюджет на 7 років дії Програми – 90,4 мільярда рублів. На рік – 12,9 мільярда. Багато це чи мало? Порівняємо.

Сім років тому футбольний клуб «Зеніт» купив бразильського нападающегоХалка. За 40 мільйонів євро. За сьогоднішнім курсом – 3 мільярди рублів. Тобто річний бюджет Федеральної програми розвитку сільських територій всій Росії – це чотири Халка. «Зеніт» не приватне підприємство, він належить «Газпрому», а «Газпром» – державі.

Про сьогоднішній стан села може скласти уявлення будь-яка людина, хоча б іноді виїжджає за межі свого мегаполісу. Красномовні картини самі по собі. Минулої осені я відвідував родичів у Псковській області. Це 400 кілометрів від Петербурга. Місця дивовижної краси, обжита округу, районний центр недалеко, скрізь прокладені дороги, асфальтові і ґрунтові. Вони відмінні – з товстим, щільним піщаним покриттям, практично не поступаються асфальту. А вздовж доріг – пустка, руїна.

Головне – гнітюче безлюддя. В радянські часи тут була школа. І не проста, а в старовинній середини XIX століття, поміщицькій садибі – зберігався парк в англійському стилі, газони, система ставків, штучний пагорб, доріжки, мармурові сходи. Зараз це похмурі нетрі, заросли диким, засмічених дрібноліссям, непрохідним чагарником, кропивою у зріст людини. Школа закинута. Ось яка вона сьогодні, і можна уявити, якою була в 70-е роки:

Занедбаний клуб сфотографувати не вдалося. Колись добротна одноповерхова будівля з червоної цегли розташоване в низині, і заросло вище даху деревами і чагарником.

У Листі зазначалося: «Ключовим, довгостроковим фактором сталого зростання сільського господарства, звичайно ж, має стати підвищення якості життя людей». Безумовно, все взаємопов’язане. Але все ж проекти соціального розвитку села – супутні. Головне – виробництво. Без відновлення сільського господарства життя в село не повернути.

Як воно відновлюється? З Послання президента РФ:

«Найважливіший показник зростання ефективності і конкурентоспроможності бізнесу – розширення експорту, вихід на зовнішні ринки. У 2018 році зростання було 19,4 відсотка, експорт склав 25,8 мільярда доларів. У 2024 році це має бути вже 45 мільярдів доларів. Хороший приклад для цього, звичайно, успіхи вітчизняного сільського господарства. Ми є одним з найбільших експортерів пшениці (у минулому році обсяги її експорту склали 44 мільйона тонн)».

Мінсільгосп щорічно рапортує про експорт пшениці, преса з захопленням інформує народ. Але ці повідомлення не дають повної картини. По суті, спотворюють її. Починаючи з співвідношення в зерновий номенклатурі. Так, ми отримуємо приблизно стільки ж пшениці, що і США. Але там загальний валовий збір зерна – 460 мільйонів тонн. З них пшениця – 14-18%. У Росії валовий збір зерна – 118 мільйонів тонн. З них пшениця – 62-70%.

При нормальному сільському господарстві основна частина валового збору зерна йде на тваринництво, на прокорм худоби і птиці, щоб було своє м’ясо, молоко, сир.

Ми ж від цієї турботи позбавилися – порізали, винищили колгоспну і радгоспну худобу, якої і тоді, в РРФСР, було недостатньо.

І досі, за 32года (!), не можемо відновити навіть те поголів’я.

У 2018 році кількість великої рогатої худоби в Росії було в 3,2 рази менше, ніж у 1987 році, з них корів – в 2,6 рази менше. Свиней – в 1,7 рази. Зі свинями – простіше. Їх можна годувати (і годують) всім, що попадеться – не буду вдаватися в подробиці. Кожен рік, в два опороси, свиноматка може приносити до 20-24 поросят. Свині – швидко обертаються капітал, через 7-9 місяців їх забивають, продають м’ясо і отримують гроші.

А щоб корівчину виростити – роки потрібні. Роки дбайливого праці. Доглядати за нею, обіхажівать все її життя. Корова в російському житті завжди називалася годувальницею, матінкою. У колишньої російської життя?

В тій псковської сільській окрузі, де живуть мої родичі, колись хазяйнував міцний радгосп. Зараз від колишніх комор, корівників, телятників, свинарників залишилися одні остови, зяючі провали вікон і воріт. Наприклад, тут був величезний свинокомплекс – на 4,5 тисячі (!) голів:

При ньому, зрозуміло, кормоцех. Він так називався в місцевому побуті, а насправді – невеликий завод. Бетонний корпус в п’ять поверхів!

Такий комплекс – містечко. З виробничою і соціальною інфраструктурою. Свинарі і свинарки, зоотехніки, ветеринари, робочі і техніки, конторські службовці, їх сім’ї… Нікого і нічого зараз немає.

А вздовж дороги звідси до Петербурга – 400 кілометрів – занедбані, зарослі бур’яном і чагарником поля, де має вирощуватися зерно для худоби і птиці, щоб було у нас своє молоко і м’ясо. За даними сільськогосподарського перепису 2016 року, в Росії закинуто 44% усіх сільгоспугідь – 97,2 мільйона гектарів. Це як раз територія Словенії, Греції, Англії, Італії і Німеччини разом узятих.

Навіть із заплутаних зведень Росстату випливає, що м’ясо, молоко, овочі, фрукти і все інше різноманіття в магазинах – на третину імпорт. До речі, експерти Російської академії народного господарства і державної служби при президенті РФ дійшли висновку, що звіти Росстату про зростання вітчизняного сільгоспвиробництва в 2010-2017 роках – на 30% приписка або помилка.

Наприкінці минулого року прем’єр-міністр Дмитро Медведєв на прес-конференції в Ханої, а потім в інтерв’ю п’яти російським телеканалам сказав: «Наша країна перетворюється в сучасну аграрну державу, на міжнародному ринку продовольства ми дуже сильний гравець… Сільське господарство, яке в 90-ті роки називали «чорною дірою», зараз годує всю нашу країну».

Здавалося б, професіоналам, працівникам відомств і служб, готує виступи прем’єра і президента, слід зосередитися на актуальних проблемах села, на постановці актуальних, життєво важливих для країни завдань. Замість цього вони подають їм бравурні звіти.

Може, витратити державні гроші на велику автоэкспедицию так провезти їх по країні, по занедбаних полях, по селах і селах, транслюючи репортажі з п’яти федеральним телеканалам?