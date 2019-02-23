У Британії церква скасувала 400-річний закон

В Англії церква скасувала 400-річний закон, що наказував усім церквам проводити богослужіння щонеділі.



“Щотижнева недільна служба більше не буде обов’язковою для церков після того, як голосування за скасування 400-літнього закону відбулося у владному органі Англіканської церкви”, – йдеться в повідомленні. Про це у п’ятницю, 22 лютого.

Генеральний синод проголосувала за призупинення дії закону, який ввели в 1603 році. Він вимагав від священиків проводити недільну службу в кожній церкві, яка їм надавалася.

Єпископ Вилесден, який запропонував таку зміну, назвав закон “застарілим”.