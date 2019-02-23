У Венесуелі проти протестувальників застосували сльозогінний газ

У місті Санта-Елена-де-Уайрен (Венесуела) відбулися зіткнення.

Повідомляється, що зіткнення сталися в місті Санта-Елена-де-Уайрен. Раніше повідомлялося, що в районі Сан-Франсиско-де-Юруани венесуельські військові відкрили вогонь по корінним жителям, також намагалися перешкоджати їх проїзду до кордону з Бразилією. Дві людини загинули, ще 14 отримали поранення.

Після цього інциденту обурені індіанці взяли в заручники генерала Нацгвардії Хосе Мігеля Монтойю, який командував військовими в момент зіткнення.