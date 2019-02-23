Казахстан позбавиться від російської мови на своїх грошах

Влада Казахстану змінили дизайн монет і банкнот національної валюти — тенге. Тепер на них не буде написів російською мовою. Відповідний указ президента Нурсултана Назарбаєва опублікований на сайті інформаційно-правової системи «Аділет».

«Текст написів, які використовуються в дизайні банкнот і монет, оформляється державною мовою. У дизайні інвестиційних і колекційних монет допускається використання написів на іноземних мовах», — йдеться в документі.

При цьому російську мову можна буде використовувати в оформленні інвестиційних і колекційних монет, що випускаються Національним банком Казахстану.

Старі правила допускали використання російської нарівні з казахським при оформленні купюр і монет.

Російська має статус офіційного, але не державної мови в Казахстані і, згідно з конституцією, може вживатися в державних організаціях. Влада країни проводять політику «тримовності», стимулюючи населення вивчати, крім казахського, російська та англійська мови.

У 2016 році президент Нурсултан Назарабаев зажадав показово звільняти чиновників, що відмовляються говорити з людьми російською. Однак у лютому минулого року він заявив, що органи влади — парламент і уряд повинні перейти в своїй роботі на казахську мову.