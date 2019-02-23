Виробництво горілки в Україні за три роки зменшилася на 32%

За 2015-2018 роки виробництво горілки (без урахування міцних спиртних напоїв скоротилося на 31,8% або на 5,91 млн дал – до 12,69 млн дал.

Зокрема, у 2018 році в порівнянні з 2017 роком виробництво горілки зменшилося на 7,1%, або на 0,97 млн дал до 12,69 млн дал.

У 2017 році порівняно з 2016 року виробництво горілки зменшилося на 17,6%, або на 2,92 млн дал – до 13,66 млн дал.

У 2016 році порівняно з 2015 року виробництво горілки зменшилося на 10,9% або на 2,03 млн дал – до 16,58 млн дал.

В 2015 році порівняно з 2014 роком виробництво горілки зменшилося на 13% або на 2,78 млн дал до 18,6 млн дал.

Як повідомлялося, за даними Держстату, найбільше серед продуктів харчування за період з січня по грудень 2018 року подорожчали крупи пшоняні (на 54,4%), хліб (пшеничний – на 17,6%, пшенично-житнього – на 19,4%) і горілка (на 18,3%).