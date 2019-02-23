У США кмітливий хлопець придумав, як заробити на снігопаді

В американському штаті Вашингтон 18-річний хлопець заробив за 4 дня на прибирання снігу 35 тис. дол.



Завдяки тому, що лютий в Сіетлі в цьому році видався найбільш сніжною за останні 70 років, Девід Холстон “озолотився” на прибирання снігу з доріг і став місцевою знаменитістю.

В період сильних снігопадів Холстон, що працює озеленювачем в Айдахо, опинився в Сіетлі випадково – він як раз приїхав провідати в лікарні мати.

“Я був у лікарні, коли мій друг подзвонив мені і запропонував привезти мою снігоочисну машину в Сіетл”, – розповідає хлопець.

Після розміщення оголошення про послугу телефон Холстона почав буквально розриватися від дзвінків. Працюючи до півночі, хлопець брав за свої послуги 500-750 дол. в годину.

Таким чином, за 4 дні у нього накопичилася солідна сума. Частину зароблених грошей він планує витратити на обладнання для озеленення, частина – пожертвувати церкві, а решту грошей відкласти на власний будинок.