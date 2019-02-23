«Влада скуповує голоси українців за рахунок бюджету»: Аваков розкрив схему підкупу Порошенко

Глава МВС Арсен Аваков анонсував проведення обшуків у справі про підкуп виборців з боку штабу Петра Порошенка – так званої #Сітці, про яку вже розповідала “Країна”.

Міністр вперше підтвердив, що підкуп ведеться за рахунок держбюджета. Всього на ці цілі буде виділено півтора мільярда гривень.

“У нас є кілька справ, якими ми займаємося за заявою Тимошенко, вони стосуються “сіток” Порошенко. Я б сказав, що ці сітки багатошарові”, – розповів міністр.

За його словами, перша, низова сітка – це особисті картки, інструкції, як проводити соціологічні опитування, угоди про винагороду.

“Справа в тому, що закон трактує: будь-яка плата за агітацію — це підкуп виборця. Праця агітаторів не можна оплачувати. Навіть якщо це не завуальована агітація. Так, агітатор може сказати, що ніяких грошей не отримував. Деякі стверджують, що їхня робота — чисте волонтерство, але є і ті, хто на камеру зізнаються в отриманні 500 грн”, – сказав минитр.

За його словами, поліція з подібними порушеннями буде боротися. Однак “наші наміри чомусь викликають протест з боку наших товаришів по коаліції”.

Аваков також розповів, як виглядає робота “сіткар”:

“Ви заходите у під’їзд і обходите всі квартири. Ви говорите: “Я агітатор кандидата Х…”. Вам у відповідь: “Пішов ти…”. І так п’ять разів. Агітатор жителів цих п’яти квартир викреслює. В інших квартирах відповідають: “Ну, давайте поговоримо про кандидата…” — агітатор позначає мешканців цих квартир як потенційно лояльних до кандидата. Так накопичується первинна база даних.

Далі включається такий підвид “сітки”, який називається “лояльність за рахунок бюджетних коштів”. Приходять, наприклад, в Одесі до громадянина Труханова і кажуть: “Громадянин Труханів, ви заклали в бюджет 200 мільйонів гривень на матеріальну допомогу? — Так. — Ось і виплачуйте за нашим списком… І тут вже працює адмінресурс на рівні глав адміністрацій, мерів — з типовим посланням “Гена/Петя/Вася, веди себе пристойно, і ми врятуємо тебе від лап НАБУ/ГПУ/НПУ”…

А в цей час агітатор дзвонить в “лояльну” квартиру, нагадує, чий він агітатор, пропонує написати заяву на отримання матеріальної допомоги. І так по всій країні”, – розповів Арсен Аваков.

За його словами, за всім цим фактам открываютя произвоства. “Найімовірніше, що справа дійде до експертиз та обшуків”, – попередив міністр.

Він повідомив, що обсяг ресурсів під таку схему підкупу оцінюється до 1,5 мільярда гривень. Кошти для її реалізації залучаються з держбюджету.

“Таким чином за 500-1000 гривень “поштучно” вибудовується “сітка” з мотивованих людей, які ходять і “агітують”. Цільову аудиторію виділяють з тих, хто лояльно висловився про кандидата в момент первинного опитування, і отриману таким чином “сітку” “запліднюють” бюджетним ресурсом. За різними підрахунками планований охоплення виборців — від 700 тисяч до 6 мільйонів.

Тільки “сітка” агітаторів — 200 тисяч чоловік. Їм за роботу покладається винагороду за наступною схемою: 500 гривень — зараз, 500 — потім, і 1000 — премія, якщо кандидат виграє”, – каже Аваков.