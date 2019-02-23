За рік прибуток київської фабрики Roshen зросла в 4 рази

В минулому році чистий прибуток ПАТ «Київська кондитерська фабрика Roshen» зросла в 4 рази в порівнянні з 2017 роком. До 11,1 мільйона гривень.

Відомо, що в планах у компанії 95% прибутку залишити нерозподіленими, а 5% — направити на поповнення резервного капіталу. Виплата дивідендів за минулий рік не планується.

На найближчих зборах акціонерів очікується і прийняття рішення про зміну статутного капіталу компанії з 330 млн грн до 505,8 млн грн. Зробити це планується за допомогою додаткової непублічної емісії 1,32 млрд неіменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн/шт.