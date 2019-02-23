Вибори в Нігерії: з самого ранку чути вибухи

На північному сході Нігерії в місті Майдугурі в день президентських виборів прогриміли кілька вибухів.



Вибухи сталися рано-вранці незадовго до відкриття виборчих дільниць. На даний момент інформації про загиблих і поранених поки немає..



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Зазначимо, сьогодні по всій Нігерії відкрилися близько 120 тисяч виборчих дільниць. Очікується, що на виборах глави держави проголосують понад 84 млн жителів Нігерії.